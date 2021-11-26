Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський

26 листопада президент України Володимир Зеленський провів другий прес-марафон, упродовж п’яти з половиною годин відповідаючи на запитання 30 журналістів. Глава держави зробив резонансну заяву про підготовку до державного перевороту, в який нібито втягують олігарха Рината Ахметова, розповів нові подробиці про справу “вагнерівців”, прокоментував можливе загострення на фронті. LB.ua розповідає про найголовніші з заяв Володимира Зеленського.

Фото: president.gov.ua

Ахметов і “державний переворот”

Українські спецслужби мають інформацією про підготовку в Україні державного перевороту, в який втягують олігарха Ріната Ахметова.

У розмовах, перехоплених розвідкою, наголосив голова держави, йдеться про те, що українське суспільство нібито готове до нової революції, а "Рінат Ахметов готовий включитися в питання державного перевороту – зміни діючого президента".

"[Розвідки] уже фіксують дві речі. [Перша] – може бути велика ескалація зі сторони Росії. І є великі виклики всередині держави, які уже фіксують розвідки. Наприклад, отримав я інформацію, що 1 числа буде державний переворот. У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція – його втягують в війну проти держави України", – заявив Зеленський.

При цьому він наголосив, що не знає, чи володією цією інформацією сам Ахметов.

"На жаль, це (участь у перевороті, – LB.ua) буде його велика помилка. Тому що не можна воювати проти свого народу і президента, який обраний народом України", – сказав він.

Він запросив Ріната Ахметова ознайомитись із вмістом цих записів і зазначив, що є й агентурна інформація щодо "бажання внутрішньої дестабілізації" в Україні.

Ахметов і його партія “клонів” ПР і “НФ”

Володимир Зеленський також заявив про наміри скупити депутатів Верховної Ради, щоб створити симбіоз “Партії регіонів” і "Народного фронту".

"Партії у Ріната Ахметова немає, і у Яценюка з Аваковим немає. А створювати з депутатів інших партій, за яких голосувати люди... Вони ж голосували саме за цих [депутатів], не за Партію регіонів чи "Народний фронт". Люди Партію регіонів гнали, а "Народний фронт" показав себе за п'ять років - не можна утворити симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту" з депутатів інших партій, використовуючи ресурс - фінансовий і медійний", - заявив президент.

Щодо можливої участі Ріната Ахметова, Арсенія Яценюка і Арсена Авакова у політичному проєкті Дмитра Разумкова читайте за посиланням.

Ескалація війни з Росією

Загроза повномасштабної війни з Російською Федерацією, на думку президента, зберігається щодня, але Україна до неї готова.

Фото: president.gov.ua

"Ми в стані війни вже 8 років. Я вважаю, що така ймовірність може бути щодня... Сьогодні йде залякування з деяких ЗМІ, що завтра буде війна... Ми повністю контролюємо кордони та готові до будь-якої ескалації", – зазначив Зеленський.

Він ще раз наголосив на тому, що Україна не збирається йти в наступ на Донбасі.

"Вважаю, що політичні сили, які говорять, що нам сьогодні потрібно йти війною, мені здається, точно не думають про нашу армію. Кудись йти ми зараз не будемо. Я вважаю, що люди-перш за все. Ми не можемо втратити всю нашу армію... Це сьогодні неможливо", – зазначив Зеленський.

Водночас він зазначив, що Росія теж могла має привселюдно заявити, якщо не збирається йти в наступ. І повідомити це можна в будь-який спосіб.

"Не хочете зустрічі – давайте говорити телефоном, давайте скажемо це публічно, що РФ не готує повномасштабне вторгнення в Україну", – наголосив Зеленський.

При цьому він вважає, що Росія може шукати привід для агресії.

Водночас, Володимир Зеленський заявив, що західні партнери вимагають від України підтримувати зв'язок Росією, і керівник Офісу президента Андрій Єрмак має найближчим часом зв'язатися з адміністрацією РФ.

Глава держави зазначив, що Франція хоче вплинути на Росію, аби відбулося нове засідання "нормандської четвірки".

"Є нормандський формат, французька сторона хоче далі тиснути на РФ, щоб відбулося засідання четвірки вже з новим канцлером. Ми чекаємо переговорів США з РФ і окремо, це те, про що сказав Шарль Мішель, треба терміново розмовляти між Козаком (голова адміністрації президента РФ - ред.) і Єрмаком, щоб люди, Європа бачили, що якщо люди спілкуються, значить ескалації не буде", – додав Зеленський.

Ситуація на кордонах краща, ніж навесні

Володимир Зеленський вважає основною метою стягнення військ Росією до кордонів є залякування. Водночас відкидати сценарій ескалації не можна.

Фото: president.gov.ua

Президент зазначив, що навесні 2021 року також була велика ймовірність ескалації, Росія стягнула більше 100 000 своїх військових до кордонів під виглядом "навчань".

"Зараз ситуація точно не гірша, ніж вона була навесні. Кількість військових там менша, але їх більше, ніж у момент припинення вогню, про який ми домовлялись. Ми бачимо дуже часто ротації – це саме щоб показувати нам інформаційно і для супутників, що іде накопичення. Ми бачимо іноді накопичення техніки, її привезли і потім відійшли. Тому такі ризики є, і риторика дуже небезпечна з Російської Федерації", – пояснив президент.

Росія просуває наративи того, що НАТО і союзники "розміщують в Україні зброю", а також що нібито йде зрив Мінських домовленостей через Україну.

"Мінськ у будь-якому випадку – це щось, що зупинило колись потужну ескалацію. Тому я вважаю, що це сигнал, що може бути ескалація. Може бути ескалація", – зазначив він.

Про воєнний стан

Президент відреагував на заяву лідера Радикальної партії Олега Ляшка про те, що в грудні нібито буде введено воєнний стан.

"Воєнний стан буде введено, він сказав. Для чого? Він розуміє, що відбувається з людьми, з ринками? Люди бояться, інвестори починають йти після фрази воєнний стан. Це я і кажу – війна не зі мною", – зазначив Зеленський.

Про залучення США до мирного врегулювання

Президенту нагадали, що в 2019 році він говорив про те, що не може витратити більше одного року на Мінський процес, і якщо той не дасть результат, треба буде змінити формат мирного врегулювання. Зеленський відповів, що півтора роки тому не було пандемії COVID і енергетичної кризи, тому "все загальмувалося".

"Нормандський формат і "Мінськ" були єдиним, що у нас є. Я говорив, що ми підемо паралельним шляхом. Ми заздалегідь його почали, він зараз йде. Чи буде результат у дипломатичного шляху із залученням Сполучених Штатів, я вважаю, що ми побачимо", – зазначив президент.

Фото: president.gov.ua

На питання про те, коли буде результат, він відповів, що "не впливає на деякі речі і на деякі зустрічі".

"Щодо Мінська. Він не працює, але це єдине, що працювало і навіть режим припинення вогню, і навіть після ескалації... Подивіться, з початку режиму припинення вогню... мені шкода всіх цих 66 осіб (загиблих військових, – LB.ua), але це не тисячі. Я знаю, що це поганий результат, але з двох зол...", – додав Зеленський.

Очікування від нового канцлера Німеччини

Президент Володимир Зеленський окреслив свої очікування щодо нового канцлера Німеччини. Він сподівається, що Україна зможе розраховувати на більш чіткі дії нового уряду щодо членства нашої країни в ЄС.

"Я б дуже хотів, щоб новий канцлер Німеччини був більш чітким щодо членства України в Європейському союзі і не боявся за це зворотної реакції інших держав", – сказав Зеленський.

Також прокоментував відносини з Роберт Хабеком, міністром економіки Німеччини, зазначивши, що мав з ним декілька зустрічей та додав, що їхні бачення збігаються.

Бурба, справа “вагнерівців” і “формула від ковіду”

Президент Володимир Зеленський розповів, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба знав про ймовірне звільнення, а тому шукав варіанти залишитись на посаді.

"Він знав, що я хочу, щоб його було звільнено. Він вирішив зберегти своє місце. Тоді пан Бурба перший крок зробив – він приніс якусь інформацію, що ми отримали оперативну інформацію щодо ковіду, хто придумав формулу ковіду і формулу вакцини. Він назвав мені цю країну. Запропонував мені передати цю інформацію Росії або китайським колегам. Це була операція під назвою “Бурба”, впевнений, що від товариша Петі (Петра Порошенка, – LB.ua). Чому? Тому що у нас тільки тоді почались відносини з США, потужний зʼявився партнер – Туреччина", – заявив Зеленський.

"Він звинуватив в тому, що хтось розповсюджує ковід. Ну ви розумієте, ми ж не ідіоти. Він мені запропонував це передати і публічно про це сказати. Я не знаю, за кого він нас приймав, але в цей момент стало остаточно зрозуміло, що товариш просто хоче якусь торпеду пустити, як кажуть розвідники. Це просто авантюрист і аферист", – додав президент.

Зеленський зазначив, що цій інформації вже півтора роки і він до останнього не хотів так говорити про Бурбу.

"Але коли він звільнений... Він мілка людина, яка робить ремонт за 11 млн, СБУшник, який блокував це все (транспорт на Майдані, – LB.ua), пропонує мені ковід...Я зробив висновки і хотів людину звільнити. Після цього зʼявляється, і це природно, Петро Олексійович хотів розколу наших відносин зі США, звичайно передав я медикам всі ці формули, вони сказали, що це нуль", – заявив він.

Фото: president.gov.ua

Після цього Бурба, за словами президента, прийшов щодо спецоперації по "вагнерівцям".

"І розповідає, що він пропонує. У мене було одне питання, я задав його: "Турецькі авіалінії – Ердоган має знати?" Ні. Я не хочу вдаватися в деталі, що я не вірю, що це наша операція. У мене відчуття, що нас втягують, я кажу: "От літак, який вилітає з Мінська Турецькими авіалініями, там будуть звичайні люди, більше 100 людей. А ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні. А якщо бойовики захватять літак – може бути?". Він відповідає – може. А я кажу: "А може бути, що вони заберуть цей літак і всі загинуть?". А він: "Даже краще. Ми звинуватимо в цьому інших", – заявив Зеленський.

Президент додав, що сказав тоді, що це не українська операція, вона не буде продовжена, але він як президент готовий акцептувати всі операції, і цю, якщо все буде детально прораховано, і люди не постраждають.

На думку Володимира Зеленського, в Бурби була мета втягти його в конфлікт з президентом Туреччини.

"Я би ніколи не вʼїхав у цю стіну. Тому я говорив – ми не проводили цю операцію, нас втягнули. Тому що автобусом вони заїхали в Мінськ, їх поселили в резиденцію чи санаторій біля Лукашенка. І коли він зрозумів, що його ідеї були хлопнуті Росією, він вирішив злити цю інформацію в ЗМІ", – заявив президент.

Щодо того, що це голова Офісу президента Андрій Єрмак дав "відмашку" перенести спецоперацію, Зеленський сказав, що в нього немає таких повноважень.

Президент додав, що отримав інформацію про підготовку замаху на Бурбу. Після чого глава держави запропонував йому охорону, але екс-очільник ГУР відмовився.

Про можливий союз із Коломойським

Володимир Зеленський не проводить "союзницьких розмов" з олігархом Ігорем Коломойським. Таким чином він відповів на питання про можливість медіа-підтримки бізнесмена в обмін на розділення "Укрнафти".

"Щодо союзництва з Ігорем Валерійовичем Коломойським, ми з ним не проводимо ніяких союзницьких розмов і не проводили дуже довгий час, я думаю, два роки", – сказав він. І додав, що медіа-майданчику наразі немає.

Фото: president.gov.ua

Зеленський заявив, що особисто займався питанням розділення "Укрнафти" між "Нафтогазом" та Коломойським. Водночас це питання зараз не вирішене.

"Розділення "Укрнафти" – це вихід з судової складної ситуації, яку запропонував мені особисто, це доповідав пан Коболєв", – сказав він.

За його словами акціонери "Укрнафти" можуть виграти суд у "Нафтогазу". Як зазначив Зеленський, у держави немає коштів, "щоб платити будь-кому, включно з Коломойським".

Про деолігархізацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес деолігархізації тільки почався в Україні.

"Важливо, щоб великий бізнес не був олігархатом і впливав на медіа. Що стосується посадок, мені здається, ми повинні займатися головними речами, – зазначив він. – Мені кажуть правоохоронці, тисячі якихось посадок, вони дрібні. Медійних посадок люди багато не бачать, але ми рухаємося вперед і вони відбуваються".

Другий термін президентства

Володимир Зеленський ще не визначився, чи балотуватиметься на посаду президента вдруге.

"Я не прийняв це рішення – вирішувати буде суспільство. Це рішення не буде пов'язане з форматом майбутньої коаліції, я не планую собі в голові таку складну стратегію. Це пов'язане буде з підтримкою моєї особистості народом України. Не маніпулятивними рейтингами, бо вони є різні", – сказав президент, відповідаючи на запитання шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної.

Індикатором цієї підтримки, за словами президента, буде реакція на нього людей на вулиці.

Крім того, він додав, що рішення про другий термін буде ухвалюватися з врахуванням думки його родини. "Приймати це рішення точно буду з сім'єю – у мене дорослі діти, тому що вони всі страждають через мою професію", – сказав він.

"По-друге, є багато викликів, про які я сказав, що хочу закінчити і зробити. Зможу зробити – молодець, подумаю. Не зможу – тоді навряд чи", – сказав він.

Фото: president.gov.ua

Разом с тим, він зазначив, що є люди, які бояться його другого терміну і говорять про можливий "путч".

"Я знаю, що суспільство це не підтримає. А те, що розганяють деякі медіа, що люди завтра вийдуть: "Ми будемо тут стояти". З приводу чого стояти? Ніхто не зраджував державі. І тому цієї підтримки ніякої у суспільстві нема.

"І навіть якщо я не піду на другий термін – вони так бояться! – Гордон (журналіст Дмитро Гордон, – LB.ua) аж із штанів викидається: "Не должен идти! Не должен! Не должен! Не должен". Ну, господи боже мій, чи це найголовніше? Я там не бачу, як діти мої ростуть. Оце я должен. Должен только им… позорище", – сказав президент.

Дату наступних виборів вирішить Конституційний Суд

Президент Володимир Зеленський вважає, що дату наступних виборів Верховної Ради має назвати Конституційний Суд.

"Депутати, якщо захочуть, звернуться до Конституційного суду, і Конституційний суд повинен відповісти. Я вважаю, це правильне рішення", – заявив Зеленський.

(Чергові парламентські вибори за Конституцією України повинні відбутися на п'ятий рік повноважень чинної Верховної Ради. Тобто з четвертого на п'ятий рік, 29 жовтня 2023 року. А чергові президентські – 31 березня 2024 року.

Підставою для звернення в Конституційний Суд може стати той факт, що термін повноважень Верховної Ради має становити п'ять років, але якщо вибори відбудуться 29 жовтня 2023 року, тоді він становитиме тільки чотири роки і чотири місяці, – LB.ua).

Розпуск Верховної Ради

Володимир Зеленський не буде розпускати парламент, бо для цього немає підстав.

За його словами, він як президент повинен думати "про стабільну ситуацію в Україні, опалення домівок", щоб Україна гідно пройшла цей сезон.

"Тому розпускати, якщо депутати голосують, я навіть не розумію, сенс який", – додав він.

Фото: president.gov.ua

Також він додав, що є люди, які "розхитують парламент" – їх самих у парламенті немає, але вони "будуть це робити постійно, бо… нічого в своєму житті, крім цього, не вміють". За словами президента, ці люди "доєднуються у ці фінансові групи, тому що гроші треба десь брати, а самі по собі… нуль. бублик з діркою, нічого з себе не представляють".

Скорочення кількості депутатів

Скорочення кількості депутатів (з 450 до 300, – LB.ua) обов’язково відбудеться, зазначив президент.

"Історія, що пов'язана з кількістю депутатів. Ви знаєте, що це болюче питання, депутати хочуть скорочувати парламент до того часу, поки вони не стають депутатами Верховної Ради України. Всі реагують так: ми пішли вам назустріч, скасували мажоритарку, у нас більш чистий формат голосування… Я вважаю, що ми це обіцяли, скорочення числа депутатів, і воно буде обов'язково зроблено", – зазначив Зеленський.

Вибори президента в парламенті на онлайн

Президент виключив внесення змін до Конституції, щоб президента обирала Верховна Рада. Питання проведення онлайн-виборів опрацьовується, але необов'язково через "Дію".

"Депутати не обиратимуть президента України. Ми це не плануємо, а як далі – не можу це сказати. Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування, це не скасовує звичайне голосування. Чи буде це через "Дію"? Зовсім не факт. Щодо онлайн-виборів питання опрацьовується", – зазначив Зеленський.

Обрання керівника САП

Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обрали до кінця року.

За його словами, з цього питання до нього зверталися західні партнери.

"Я дуже хочу, щоб ми до кінця року змогли обрати керівника САП", – заявив він.

Про ймовірність відставки глави НБУ

Володимир Зеленський вважає правильним залишити Кирила Шевченка на посаді голови НБУ. Але ситуація може змінитися.

"На сьогодні, я вважаю, це правильно", – сказав він, відповідаючи на питання, чи залишиться Шевченко на посаді. Але як надовго президент не знає. Навіть щодо найближчого місяця ясності немає.

Коментуючи особисті зустрічі з топменеджерам, які звільнилися з НБУ, Зеленський констатував внутрішню кризу в центробанку.

"Ситуація в НБУ восени, влітку була кризова з точки зору кадрової ситуації. Я заспокоїв цю ситуацію на скільки зміг", – сказав він.

Фото: president.gov.ua

Про “біполярний розлад” Порошенка, Демченка, втрату Криму та Донбасу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію ймовірної участі чинного першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка в лобіюванні Харківських угод, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Зеленський заявив, що Руслан Демченко уже після того, як в часи Януковича працював першим заступником міністра закордонних справ, був радником президента Петра Порошенка.

"Щодо Руслана Демченка – коли я став президентом, у людини, яку ви постійно підтримуєте – товариша Порошенка – у цієї людини Руслан Демченко працював у Адміністрації президента. Він його начебто сховав, у нього таке біполярне роздвоєння: одна риторика була, що проти всіх, хто працював при Януковичі, а інша – він ховав людей, тобто Бурбу в розвідку, Демченка – залишити в АП. І сам з ним він робив ті чи інші розмови щодо "нормандських зустрічей" і мінські угоди", – заявив президент.

Зеленський додав, що на посаді заступника міністра закордонних справ Демченко не міг підписувати ніяких харківські угод, а його причетність мають перевіряти правоохоронці, і вони цим займаються.

Він вважає маніпуляцією здачу Демченком Криму.

"Щодо питання Демченка чи щодо питання втрати Криму. Ну, давайте чесно – пан Турчинов розглядається – я його не звинувачую – як одна з тих людей, яка втратила Крим, а пан Порошенко – одна з таких людей, яка втратила Донбас – от і все. Це моя думка думка".

Фото: president.gov.ua

Обмін полоненими

Україна передала російській стороні верифіковані списки на обмін полоненими. Тепер розраховує на те, що дане питання підніме президент США Джо Байден під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

"У нас є верифікований повний список. Можуть бути помилки, але список переданий Туреччині. Нещодавно у президента Ердогана була зустріч з президентом Росії, списки були передані російській стороні. Він (президент Туреччини, – LB.ua) в цілому просив, але упор робив на кримських татар. Відповіді поки немає", – зазначив Зеленський.

За його словами, українська сторона чекає розмови Байдена і Путіна.

"Список переданий і очікуємо, що буде піднято це питання", – підкреслив він.

Президент додав, що крім прямих домовленостей України з керівництвом Росії щодо обміну полонених, ніякі інші формати не спрацювали.

Закон про перехідний період на Донбасі і в Криму

Західні союзники України та Російська Федерація виступають проти прийняття закону про перехідний період на Донбасі і в Криму в нинішньому його вигляді. Його ухвалення загрожує ескалацією конфлікту, зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, застосування бойових безпілотників на Донбасі і закон про перехідне правосуддя – це два питання, з якими не згодні українські партнери.

"Це не тільки риторика Росії, це в риториці всіх лідерів Європи і не тільки, які спілкуються з президентом РФ. Вони вважають, що якщо ми будемо голосувати закон про перехідне правосуддя, він суперечить повністю "Мінську", це означає, що Україна в односторонньому порядку виходить з "Мінська". І ні у кого зі сторін "Нормандії" тоді немає більше зобов'язань, "Мінська" більше не існує через рішення української сторони. Звучить саме так", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що це важливий момент, тому зараз в Україні не треба просувати питання закону про перехідний період, оскільки ризиків більше.

"Тут не питання, що Росія проти цього. Ми вважаємо, що це один з принципів, який може призвести до ескалації. Поки на предмет перехідного правосуддя не дуже позитивно реагують і інші наші союзники ... Питання в тому, що ми тримаємося за цей "Мінськ". Ви знаєте, я його не підписував і вважаю, що там багато помилок. Проте це те, що є", – додав президент.

Звинувачення журналіста Юрія Бутусова у смертях на Донбасі

Володимир Зеленський під час пресконференції звинуватив журналіста Юрія Бутусова у смертях на Донбасі через публікацію відео з Bayraktar.

Фото: president.gov.ua

"Пане Бутусов, ви кажете про відповідальність за життя людей, за смерті людей. За останній тиждень щоденно дві-три міжнародні розмови, включаючи керівництво ЄС, США, Великобританії, Франції, Німеччини я проводжу через вас. Розказати чому? Ви перша людина, яка показала інформацію щодо відповіді нашого українського дрону по незаконним формуванням на тимчасово окупованому Донбасі. Ви викладаєте таку інформацію так само, як зливали інформацію щодо пана Бурби", – заявив Зеленський після критичного запитання Бутусова про Руслана Демченка.

"На вашій совісті – гибелі людей. Після цього скільки було на нас атак і бомб скинуто дронами!" – додав президент.

Він припустив, що дії Бутусова та його погане ставлення до влади пов'язане з образою за те, що йому не дали посади, та атакою РНБО на одного зі спонсорів його видання.

Журналіст у відповідь звинуватив Зеленського в брехні.

"Все, що ви тут розповіли, - це брехня. І ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака і за Демченка. Ваша тактика така: оббрехати людей, які щось пишуть, видумати купу балачок. Ваша брехня всім дуже добре видна", - заявив він.

Андрій Єрмак залишається главою ОП

Наміру звільняти голову своєї адміністрації Володимир Зеленський не має, бо він “потужна людина”.

"Я вважаю, що недоцільно втрачати потужну людину лише тому, що пану Петру (Петру Порошенку, – LB.ua) він не подобається", – сказав Зеленський.

За словами президента, з Єрмаком розмовляє "керівництво різних держав, глави апаратів різних президентів".

Він нагадав, що Єрмак повертав в Україну людей, яких незаконно тримають у Росії.

"Він повертав моряків, він займався обміном, він справді разом із колегами провів, я вважаю, дуже важливі операції. Понад 100 людей було повернуто після нашої нормандської зустрічі", – зазначив Володимир Зеленський.

Про польоти з Єрмаком в Гуту

Президент підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 по 22 листопада, літав разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком.

Фото: president.gov.ua

Глава держави поскаржився, що не має можливості жити особистим життям", а також, що через це "діти президента вимушені скрізь перебувати під охороною".

Він зазначив, що наразі президентський літак і несправний, тому глава держави не може ним скористатися і тому звернувся до ДСНС і отримав підтвердження, що може скористатися її гвинтокрилами.

Президент заявив, що полетів у Гуту ввечері п’ятниці "з родиною, щоб відпочити, адже в Києві, мовляв, не залишилось місця, де він може це зробити". Його супроводжував ще один гвиноткрил – за протоколами безпеки.

Але й там, за словами глави держави, він займався підготовкою форуму для працівників дипломатичної служби, що запланований на кінець грудня.

Президент підтвердив, що в неділю 21 листопада полетів до Києва, де взяв участь у заходах, присвячених Дню Свободи та Гідності, а потім полетів назад до державної резиденції в Гуті. Зеленський підтвердив, що з ним був глава Офісу президента Андрій Єрмак, а якихось "приватних гостей" не було.

Зеленський не відповів на запитання, чи святкувався в "Синьогорі" ювілей Єрмака, зазначивши лише, що туди "циган не викликав, ведмедів не викликав, але і журналіста УП теж не викликав".

Також президент нагадав, що "Синьогора" – захищений об’єкт, і журналіст, мовляв, порушив закон, запускаючи дрон над ним.

(Андрій Єрмак, нагадаємо, заявив що святкував день народження з батьками вдома).

Про тарифи, перехід з газу на електрику

Президент вважає, що тарифи на комунальні послуги повинні бути ринковими, і підтримує перехід з використання газу на електроенергію.

"Вони (комунальні тарифи, – LB.ua) повинні бути ринковими. Ціна на газ може бути колись дуже ринковою, але якщо це не стосується серйозного удару по платіжках", – сказав Зеленський.

Фото: president.gov.ua

Глава держави зазначив, що без програми модернізації опалювальної системи у сфері комунальних послуг не можна досягти енергобезпеки. Зеленський виступив за максимальний перехід використання електроенергії замість газу, який можна експортувати.

"Люди переконані, що газ дешевший за електроенергію. Зараз ми бачимо, що газ може бути дорожчим і в рази. Має бути хайп, люди повинні цього хотіти (перейти на електроенергію замість газу, – LB.ua)", – уточнив президент.

Про транзит газу з Росії

Росія відмовилася збільшити обсяги транзиту газу через ГТС України.

"Ми сказали, давайте знижувати вартість транзиту. Буде менше, ніж через будь-які інші потоки. Ми готові, але Росія на це не пішла. Я чув риторику з російської сторони, що вони готові продовжити контракт про транзит. Окрім цих заяв, я нічого більше не бачив", – заявив президент.

За його словами, предметних зустрічей між “Нафтогазом” та “Газпромом” не було.

Президент зазначив, що питання поновлення прямих закупівель у "Газпрому" не обговорюється.

Про “особєй” в санкційному списку

Президент заявив, що не всіх людей, котрі потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони, можна вважати людьми.

"Ви їх називаєте людьми? Цікаво. Є різні. Є представники людей, не всі представники цих людей є людьми, є – "особь". Я не про всіх кажу. Це моя особиста думка. Якби я був не правий, то не існувало б правоохоронних органів, а всі б люди жили у мирі", – відзначив президент.

Фото: president.gov.ua

За його словами, влада перетворила РНБО на потужний держорган, а не "збитий льотчик". При цьому Зеленський не виключив, що у ці списки можуть потрапляти деякі люди помилково, але РНБО у своїх рішеннях апелює до загального комплексу інформації.

Про реформи, якими голова держави задоволений

Президент назвав реформи, якими задоволений за 2,5 роки роботи: земельна реформа, інфраструктурна реформа та цифровізація.

"Я задоволений результатами тими, що зроблені. Не все, що ми обіцяли, зроблено, але нам все ж таки давали 5 років, а не 2,5", – сказав Зеленський.

"Цифровізація – це найголовніший крок у боротьбі з корупцією. Я від самого початку говорив, що цифровізація, якої в нашій державі немає, це швидкі результати і швидкі перемоги, щоб позбавити наше суспільство спілкування з чиновником", – додав він.

Також Зеленський зарахував до перемог деолігархізацію – за його словами, це крок щодо зменшення корупції та впливу на політику на чиновників.

Говорячи про судову реформу, він каже, що його команда почала реформу і роботу з правоохоронними органами, але на це потрібен час, бо "це складний та довгий процес".

Також він заявив про реформу оборонного сектору.

Зеленський каже, що є дві програми, ракетна та програма флоту, які мали б реалізуватися швидше. Але, за його словами, новий міністр оборони вже почав їх реалізовувати.

"Я задоволений міністром інфраструктури, я задоволений Юлією Свириденко – першим віцепрем'єром. Я вважаю, що у нас нарешті з'явився (чи з'явилась) міністр економіки. Я вважаю, що вона професійна людина. Я вважаю, що у нас чесний і професійний міністр охорони здоров'я", – резюмував президент.