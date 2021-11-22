"Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі", – Кулеба у відповідь на дезінформацію Росії

МЗС України разом з партнерами закликають Росію взяти участь у дипломатичних зусиллях мирного врегулювання війни.

Росія підвищила інтенсивність дезінформації, зокрема і з хибними звинуваченнями України в підготовці "військового нападу" на Донбасі.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту", – зазначив він.

Кулеба додав, що держава разом з Німеччиною і Францією наполегливо працює над оживленням "Нормандського формату".

"Ми закликаємо РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях з мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати. Водночас українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій", – підкреслив голова зовнішньополітичного відомства.

Після заяви начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова про те, що на зиму Росія планує нову масштабну атаку на Україну, в Кремлі вкотре почали звинувачувати НАТО в "накачуванні України зброєю", а нашу державу – в "агресивних задумах".

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія накопичила більш ніж 92 000 військових довкола українських кордонів і готується атакувати Україну наприкінці січня чи на початку лютого.

Атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.