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"Талібан" заборонив жінкам зʼявлятися в телевізійних драматичних шоу

Окрім цього, тепер заборонена трансляція закордонних фільмів, що "пропагують іноземні цінності". 

"Талібан" заборонив жінкам зʼявлятися в телевізійних драматичних шоу
Фото: menafn

В Афганістані влада "Талібану" заборонила жінкам зʼявлятися в телевізійних шоу-драмах. Це обмеження прописано в нових правилах для телеканалів, введених урядом талібів, пише BBC.

Журналісткам і ведучим наказали носити головні хустки під час ефірів, але в правилах не вказано, як саме. Репортери вважають деякі інструкції надто розпливчастими. 

Також заборонили трансляцію фільмів, що суперечать принципам шаріату та ісламського права і афганським цінностям. Заборонені комедійні і розважальні шоу, які ображають релігію або можуть вважатися образливими для афганців. 

Окрім цього, таліби наполягають на припиненні трансляції закордонних стрічок, які "пропагують іноземні культурні цінності". 

Член журналістської профспілки в Афганістані Худжатулал Муджаддеді сказав, що ці правила виявилися несподіваними. За його словами, деякі з нововведень непрактичні і їхнє повне виконання може призевсти до закриття каналів.

Нагадаємо, протягом останніх 20 років афганські жінки домоглися повернення низки основних прав, але зараз їхні здобутки опинилися під загрозою. Лідери "Талібану" обіцяли підлаштовуватися до змін в Афганістані, однак дії талібів дедалі більше не відповідають обіцянкам.

Восени стало відомо, що жінки в Афганістані зможуть продовжити навчання в університетах, зокрема в аспірантурі, але класи розділятимуть за ознакою статі та обов'язковим буде ісламський одяг.

Також таліби закрили міністерство у справах жінок і замінили його міністерством доброчесності, яке колись дотримувалося строгих релігійних доктрин.

У вересні призначений талібами мер Кабула Хамдулла Номані наказав жінкам, які працюють в муніципалітеті столиці Афганістану, не виходити на роботу. Винятки можливі лише за умови, що їхню роботу не можуть виконувати чоловіки.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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