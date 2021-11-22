В Ірані у військовому суді почалися слухання щодо збитого літака МАУ

На засіданні були присутні 10 підозрюваних, але в протоколі їх не вказали.

В іранському військовому суді в неділю почалися слухання в справі збитого українського пасажирського літака МАУ, що трапилося в 2020 році. Підозрюваними є 10 військових різних рангів, пише Associated Press з посиланням на IRNA.

Також на засіданні були присутніми родини жертв катастрофи та їхні адвокати, які надали 103 скарги.

Суд заслухав заяву адвокатів родичів потерпілих. У звіті говориться, що наступне засідання оголосять після проведення додаткових розслідувань прокурора. При цьому підозрювані в протоколі невказані.

Це слухання – перше за майже 22 місяці після збиття літака.

В українському МЗС повідомили, що взяли до відома інформацію про початок слухань у військовому суді Ірану.

"Разом з тим, станом на сьогодні, запити про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, направлені українською стороною до компетентних органів Ісламської Республіки Іран, не виконано в повному обсязі, запитувані документи та інформація не надані іранською стороною", – зазначили в міністерстві.

У звʼязку з цим відомство вважає недоцільною участь Посла України в Ісламській Республіці Іран у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт.

"Ми закликаємо Іран виконати свої зобов’язання за міжнародним правом та надати запитувану інформацію українським компетентним органам. Наша мета залишається незмінною – встановлення істини та притягнення винних до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака зі зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

У березні 2021 іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України" у січні 2020 року. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

У МЗС на це відповіли, що остаточний технічний звіт Ірану щодо причин аварії літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS 752 – це спроба приховати істинні причини його збиття. Згодом міністерство додало, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту про авіакатастрофу літака МАУ і відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування цієї трагедії.

У квітні в Ірані заявили, що десятьом посадовим особам висунули звинувачення у зв'язку зі збиттям літака МАУ. Жодних імен не назвали.

Тодішній заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що влада Ірану ігнорує запити України щодо надання інформації про розслідування катастрофи літака МАУ.

Після раунду перемовин про виплати компенсацій родинам загиблих з боку Ірану в Офісі генпрокурора України назвали причину, з якої іранці відмовляються називати імена обвинувачених.

У червні 2021 Канада, Україна, Швеція та Великобританія направили Ірану спільне повідомлення про претензії в зв'язку зі збитим літаком "Міжнародних авіаліній України".