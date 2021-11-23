США розглядають введення нових санкцій проти Росії включно з Путіним у випадку вторгнення в Україну, – CNN

США ведуть перемовини з європейськими партнерами щодо розробки нового пакету санкцій проти Росії на випадок нового вторгнення в Україну. Про це пише CNN з посиланням на джерела.

І демократи, і республіканці-законодавці запропонували до Закону про державну оборону на 2022 рік поправки щодо того, що президент США Джо Байден повинен ввести "нові істотні санкції" проти посадовців Кремля включно з Володимиром Путіним у випадку ескалації війни з боку Росії. Також поправка голови Сенату з питань міжнародних відносин Боба Мендеса закликає до додаткових санкцій проти газогону "Північний потік-2".

Ці пропозиції ще не затверджені.

Водночас американські посадовці поки вважають, що остаточний план Росії лишається незрозумілим. Деякі припускають, що ці маневри є намаганням примусити Захід піти на поступки, а не передумовами вторгнення. Однак США продовжують розглядати можливість найгіршого сценарію.

CNN також стведжує, що США попередили Україну про ведення російським ФСБ дестабілізуючої діяльності всередині України, щоб розпалити суспільство проти президента Зеленського.

Нагадаємо, 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на російську дезінформацію сказав, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі і віддана пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту.

Інформація про нарощування сил біля України поширювалася в американських ЗМІ ще на самому початку листопада, однак в Україні офіційно її спростовували. Першими про це написали у газеті Washington Post, потім Politico оприлюднило фото російської техніки біля міста Єльня, що в 300 км від українського кордону, згодом Bloomberg оприлюднило попередження США про можливе нове вторгнення Росії.

В Офісі президента тим часом говорили, що інформація про нарощування російських військ не має підтвердження, а секретар РНБО Олексій Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних медіа про російські війська біля України.

Зрештою 11 листопада Зеленський визнав, що неподалік українських кордонів стягнуто близько 100 000 російський військових.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припускає, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може бути хитрим маневром, яким Росія маскує підготовку до нової агресії проти України.

Аналогічну думку про використання мігрантів для відволікання уваги від дій Росії висловив державний секретар США Ентоні Блінкен кілька днів тому під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збіґнєвом Рау.

Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту в США повідомив, що криза з мігрантами на білоруському кордоні – частина операції РФ по дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Резніков також сказав, що Росія накопичує війська на кордонах України, щоби нарощувати паніку та посилювати страх серед українського населення.