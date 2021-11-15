Вчинки режиму Лукашенка спрямовані на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною, – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що вчинки режиму Олександра Лукашенка щодо "міграційної кризи" спрямовані на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною.

Про це йдеться на сайті Держдепу за результатами розмови Блінкена та міністра закордонних справ Польщі Збіґнєва Рау.

"Державний секретар Блінкен та міністр закордонних справ Рау рішуче засудили інструменталізацію вразливих мігрантів та закликали Лукашенка усунути корінні причини санкцій, накладених Заходом, – заперечення прав людини та основних свобод білоруського народу", – йдеться у повідомленні.

Блінкен також висловив вдячність Польщі за активну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Наприкінці жовтня газета Washingon Post написала, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в альянс. Однак у Міноборони цю інформацію спростували.

Наступного дня американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки.

9 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Росія перекидає дедалі більше танків до українських кордонів. Нарощування військ біля кордонів України зауважили міжнародні спостерігачі, проаналізувавши дані з мережі.

Згодом в Офісі президента сказали, що підтвердження інформації про нарощування російських військ біля українських кордонів немає. Там зазначили, що питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, залишається відкритим.

11 листопада Президент Володимир Зеленський вперше за два тижні визнав скупчення російських військ на кордоні з Україною. За його даними, йдеться про понад 100 тис. військових.

Нагадаємо, що Білорусь почала фактичний шантаж Євросоюзу напливом мігрантів після введення секторальних санкцій проти Олександра Лукашенка у звʼязку із примусовою посадкою літака і затримання опозиційного блогера.

З червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу.

Спочатку під міграційним "ударом" опинилась Литва – Україна навіть відправила їй колючий дріт для укріплення кордонів. Потім мігранти скупчилися на кордоні Латвії і – особливо – Польщі. Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні в нейтральній смузі застрягла точно не відома кількість мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

На самому кордоні нині зосереджено 12 тисяч польських військових і прикордонників, задіяно сили територіальної оборони. Литва намагається допомогти полякам своїми військами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Живий щит" режиму: як міграційна криза поглибила суперечності між Заходом і Білоруссю".

Країни розглядають обмежувальні заходи аж до закриття кордонів. Лукашенко сказав, що в разі закриття кордонів із Білоруссю будуть перекривати газопровід "Ямал-Європа".

10 листопада перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що на кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій. В кількох прикордонних областях України, які межують із Білоруссю, може бути оголошений надзвичайний стан у разі загострення ситуації в сусідній країні.