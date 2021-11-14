Нові санкції ЄС можуть передбачати закриття кордонів з Білоруссю, - прем’єр Польщі

Цей крок обговорять на позачерговому саміті Ради Європи, скликаному з ініціативи Польщі.

Країни Євросоюзу розглянуть запровадження додаткових, більш жорстких санкцій стосовно Білорусі через створення міграційної кризи на кордонах ЄС. Ці кроки можуть включати у себе повне закриття кордонів з Білоруссю.

Про це в інтерв’ю PAP заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

“Немає сумнівів, що все зайшло надто далеко. Ми вже знаємо, що одних слів замало, щоб зупинити білоруський режим. Ми розуміємо, що потрібні посилені санкції”, - сказав Моравецький.

Він наголосив, що щодня підтримує контакти з лідерами європейських країн щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.

“У ЄС зростає переконаність у тому, що криза, з якою ми стикаємося, стосується не лише Литви, Латвії та Польщі, а й усієї (європейської - ред.) спільноти. Більше того, є розуміння того, що Лукашенко не відмовиться від штурму кордону, якщо ми не діятимемо спільно. Тому ми обов'язково обговоримо подальші санкції, зокрема, повне закриття кордону і, таким чином, позбавлення режиму економічних вигод”, - додав Моравецький.

Він уточнив, що запровадження додаткових санкцій обговорюватиметься на позачерговому саміті Ради Європи, скликаному з ініціативи Польщі.

Нагадаємо, майже 50 мігрантів прорвалися 13 листопада на територію Польщі з Білорусі у районі населеного пункту Стажина.

Станом на 13 листопада з білоруського боку в безпосередній близькості до кордону перебувало до 5 тисяч мігрантів, загалом на території Білорусі налічують до 20 тисяч мігрантів.