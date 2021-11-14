У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”

"Звіт міститиме багато інформації та доказів, які можна порівняти із заявами президента України".

Розслідування Bellingcat у справі “Вагнергейту”, яке буде опубліковано цього тижня, налічує понад 11 тисяч слів.

Про це йдеться у Твіттері групи міжнародних розслідувачів.

Розслідування ґрунтується на інтерв'ю з особами, які брали участь в операції, величезній кількості задокументованих доказів (включно з аудіо, відео та фотографіями) та перевірці заяв з відкритих джерел.

“Розслідування, яке буде опубліковано на початку наступного тижня, є результатом інтенсивних зусиль нашої слідчої групи на чолі з Христо Грозєвим, і є найбільш детальним аналізом невдалої розвідувальної операції, яка призвела до арешту 33 найманців у Білорусі в 2020 році”, – йдеться у повідомленні.

Звіт міститиме багато інформації та доказів, які можна порівняти із заявами президента України та його команди, зазначили у Bellingcat.

The report will include plenty of information and evidence that can be compared to statements made by the Ukrainian president and his team. https://t.co/T8ey0As3sT — Bellingcat (@bellingcat) November 14, 2021

Нагадаємо, в березні стало відомо про підготовку розслідування Bellingcat щодо можливого зриву масштабної спецоперації із затримання в Білорусі бійців російської ПВК "Вагнер", які брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Низка ЗМІ стверджувала, що стрічка вийде вже найближчим часом на Netflix.

29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генпрокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них – громадяни України.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер".

Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією.

15 вересня на засіданні Верховної Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

У вересні 2021 року американський телеканал CNN опублікував розслідування, в якому стверджується, що затримання "вагнерівців" планувалося 18 місяців як "продумана розвідувальна операція з боку України з відома та, ймовірно, за підтримки США".

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що не причетний до так званої спецоперації вагнерівців.