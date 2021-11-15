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Британія закликала ЄС заблокувати сертифікацію "Північного потоку - 2"

"Цей газопровід загрожує підірвати європейську безпеку".

Британія закликала ЄС заблокувати сертифікацію "Північного потоку - 2"
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: EPA/UPG

На тлі масового скупчення мігрантів на білорусько-польському кордоні міністерка закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс закликала Євросоюз переглянути стратегічний підхід до Росії та заблокувати сертифікацію газопроводу "Північний потік - 2".

Про це вона написала у статті для лондонської газети The Telegraph, передає Deutsche Welle.

Трасс зазначила, що цей газопровід "загрожує підірвати європейську безпеку, дозволивши Росії посилити контроль над тими країнами, які розраховують на її газ".

За словами міністерки, країнам Європи слід поглиблювати інвестиційні та торговельні зв'язки з тими, хто "дотримується правил і сприяє процвітанню ринкової економіки".

"Ми не можемо і ніколи не надаватимемо допомоги тим, хто хоче підірвати свободу і демократію", –підкреслила вона, додавши, що на президентові Росії Володимирі Путіні лежить "очевидна відповідальність за те, щоб покласти край ганебній міграційній кризі" на кордоні Білорусі з Польщею.

Представниця російського МЗС Марія Захарова у своєму Telegram-каналі заявила, що офіційні представники Великобританії "не мають права звинувачувати інші країни в причетності до міграційних криз, поки Лондон не відповість за наслідки вторгнення до Іраку".

Нагадаємо, "Північний потік-2" був добудований у вересні, зараз на ньому йде технічне прокачування газу. Проєкт складається із двох труб, протяжністю майже 1200 км кожна. Їхня сукупна потужність становить 55 млрд кубометрів.

8 листопада у "Газпромі" заявили, що газопровід повністю завершений і готовий до запуску. Того ж дня німецький регулятор розпочав процес сертифікації "СП-2". На думку експертів, сертифікація газопроводу, однак, може затягтися до травня через розгляд Єврокомісії.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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