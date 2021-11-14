США про присутність своїх кораблів у Чорному морі: "Маємо право"

"Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, у тому числі Чорне море".

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Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, у тому числі Чорне море

Про це повідомляє пресслужба посольство США в Україні за підсумками спільних морських навчань в акваторії Чорного моря.

"Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, у тому числі Чорне море. ВМС США, України, Туреччини та Румунії продемонстрували нашу спільну відданість безпеці та стабільності шляхом успішного планового проходження Чорного моря. Жодній країні не можна дозволити незаконно обмежувати свободу судноплавства, яка є життєво важливою для глобальної торгівлі та економічної безпеки", - йдеться у заяві дипустанови у Twitter.

Усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, у тому числі Чорне море. ВМС США, України, Туреччини та Румунії продемонстрували нашу спільну відданість безпеці та стабільності шляхом успішного планового проходження Чорного моря. (1/2) pic.twitter.com/cHLJw9Yq6l — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 13, 2021

Нагадаємо, 30 жовтня в акваторію Чорного моря увійшов американський есмінець USS Porter. Пізніше до нього доєднався флагманський корабель 6-го флоту США USS Mount Whitney. Останній 13 листопада взяв участь у спільних тренуваннях в акваторії Чорного моря разом з кораблями України, Туреччини та Румунії.

Присутність американських кораблів у Чорному морі викликала гостру реакцію в Москві. Так, напередодні президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що навчання НАТО в Чорному морі нібито становить загрозу для РФ, оскільки альянс використовує стратегічну авіацію з бойовою зброєю.

Раніше, 1 листопада на нараді з оборонної тематики у Сочі Путін не виключив застосування проти бойових кораблів США берегових ракетних комплексів.

"Ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо подивитися на нього в бінокль або приціл відповідних систем оборони", — сказав Путін.