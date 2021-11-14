Іноземці отримують від білоруських служб інструкції, обладнання та газ.

Білорусь готує мігрантів до масштабної спроби прориву кордону з поляками у неділю, 14 листопада.

Про це йдеться у Твіттері Прикордонної служби Польщі.

“Після “тихої” ночі в околицях табору в Кузьниці ми зараз спостерігаємо, що в цьому місці перебуває все більше груп озброєних офіцерів білоруських служб. Ми помічаємо переполох серед мігрантів. Також з’явився мікроавтобус телевізійного мовлення”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники повідомили, що намети починають зникати, серед мігрантів помітний рух, іноземці отримують від служб інструкції, обладнання та газ.

“Видно, що сьогодні білоруська сторона готується до великої спроби прориву кордону. Наші сили готові до дій”, – додали у службі.

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Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od 🇧🇾 służb. Widać, że strona 🇧🇾 przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja pic.twitter.com/UnL43czw19 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021

У Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що біля кордону з'явилися представники білоруських ЗМІ, а у район села Кузьниця прибули додаткові співробітники білоруських служб.

Migranci zaczynają znosić gałęzie z lasu. Pojawili się również przedstawiciele białoruskich mediów. Większość namiotów, w których przebywali migranci jest usuwana. pic.twitter.com/pgBvBr3PHG — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

Додамо, протягом минулої доби польські прикордонники зафіксували 223 спроби незаконного перетину кордону з Білоруссю до Польщі.

Нагадаємо, майже 50 мігрантів прорвалися 13 листопада на територію Польщі з Білорусі у районі населеного пункту Стажина.

Станом на 13 листопада з білоруського боку в безпосередній близькості до кордону перебувало до 5 тисяч мігрантів, загалом на території Білорусі налічують до 20 тисяч мігрантів.