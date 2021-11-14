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Білорусь готує мігрантів до масштабної спроби прориву кордону, – польські прикордонники

Іноземці отримують від білоруських служб інструкції, обладнання та газ. 

Білорусь готує мігрантів до масштабної спроби прориву кордону з поляками у неділю, 14 листопада.

Про це йдеться у Твіттері Прикордонної служби Польщі.

“Після “тихої” ночі в околицях табору в Кузьниці ми зараз спостерігаємо, що в цьому місці перебуває все більше груп озброєних офіцерів білоруських служб. Ми помічаємо переполох серед мігрантів. Також з’явився мікроавтобус телевізійного мовлення”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники повідомили, що намети починають зникати, серед мігрантів помітний рух, іноземці отримують від служб інструкції, обладнання та газ. 

“Видно, що сьогодні білоруська сторона готується до великої спроби прориву кордону. Наші сили готові до дій”, – додали у службі.

У Міністерстві національної оборони Польщі повідомили, що біля кордону з'явилися представники білоруських ЗМІ, а у район села Кузьниця прибули додаткові співробітники білоруських служб. 

Додамо, протягом минулої доби польські прикордонники зафіксували 223 спроби незаконного перетину кордону з Білоруссю до Польщі.

Нагадаємо, майже 50 мігрантів прорвалися 13 листопада на територію Польщі з Білорусі у районі населеного пункту Стажина.

Станом на 13 листопада з білоруського боку в безпосередній близькості до кордону перебувало до 5 тисяч мігрантів, загалом на території Білорусі налічують до 20 тисяч мігрантів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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