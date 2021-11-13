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У Нідерландах за відмивання грошей хакерів затримали 29-річного кримчанина

Це перший гучний арешт у справі угрупування Ryuk.

У Нідерландах за відмивання грошей хакерів затримали 29-річного кримчанина
Фото: frbkrim / Youtube

У Нідерландах затримали 29-річного кримчанина Дениса Дубнікова, який є співзасновником мережі криптообмінників. Йому загрожує депортація у США, де його підозрюють у відмиванні грошей російських хакерів з угрупування Ryuk.

Про це пише CNN з посиланням на екстрадиційний ордер, який виписали у США на Дубнікова.

За версією американських слідчих, Дубніков отримав більше 400 тисяч доларів у біткойнах із грошей, які вимагачам перерахували їх жертви. Дубніков попався в руки правоохоронців іще на початку листопада, і це перший гучний арешт у справі Ryuk.

Дубнікова затримали після того, як він полетів у Мексику на відпочинок. Там його не пропустили через кордон та відправили до Нідерландів, розказав адвокат підозрюваного Аркадій Бух.

Тепер Дубнікову в США загрожує до 20 років позбавлення волі.

Ryuk - це програма-вимагач, яка шифрує файли і вимагає у жертв викуп у біткойнах за отримання ключів для дешифрування. Вперше цей троян виявили у серпні 2018 року, а через два роки ФБР визнали Ryuk значною загрозою для американського бізнесу.

Справа Дубнікова стала черговим успіхом правоохоронних органів США у боротьбі з хакерськими угрупуваннями зі Східної Європи та Росії, який займаються вимаганням грошей. На початку тижня, наприклад, стало відомо про затримання у Польщі українця Ярослава Васинського, якому загрожує у США 115 років позбавлення волі за використання програми-вимагача Sodinokibi.

Васинський входить у відоме хакерське угруповання REvil, яке також причетне до атаки в липні 2021 року на компанію Kaseya і багато інших американських компаній.

У кінці жовтня СБУ на виконання американського запиту про надання правової допомоги заблокували роботу угрупування з Миколаєва, яке відмивало гроші для хакерів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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