США контактували з РФ через ситуацію на кордоні України, - Білий дім

"В останні тижні та дні ми провели активні консультації з нашими європейськими партнерами та союзниками, включно з Україною".

Вашингтон здійснював контакти з російськими офіційними особами через стягування російських військ до кордону України.

Про це заявила у п'ятницю на брифінгу у Білому домі представник президента США Дженніфер Псакі, передає "Інтерфакс-Україна".

"В останні тижні та дні ми провели активні консультації з нашими європейськими партнерами та союзниками, включно з Україною... Ми також контактували з російськими офіційними особами на тему України, і на тему відносин Росії та США загалом", - повідомила Псакі.

Наприкінці жовтня газета Washingon Post написала, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувається на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в альянс. Однак у Міноборони цю інформацію спростували.

Наступного дня американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення військової техніки.

Окрім того, Politico заявило, що в райони поблизу Брянська і Курська (це ще ближче до кордону з Україною) Росія перекинула танкову дивізію, оснащену Т-80У і САУ. Знімків із цих районів журналісти не опублікували.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зі свого боку заперечив дані західних медіа про нарощування російських військ біля України.

6 листопада стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, аби розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу США до ситуації на українському кордоні. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков підтвердив, що тема України обговорювалася під час візиту Бернса.

Після цього Офісі президента заявили, що підтвердження інформації про нарощування російських військ біля українських кордонів немає. Там зазначили, що питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, залишається відкритим.