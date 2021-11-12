Президент Туреччини заявив, що ця перемога важлива "для всього тюркського світу".

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вручив президенту Азербайджану Ільхаму Алієву Вищий орден тюркського миру.

Про це повідомляє "Анадолу".

Турецький президент взяв участь у VIII саміті лідерів Ради співробітництва тюркомовних держав (Тюркської ради) у Стамбулі. Перед початком виступу Ердоган вручив азербайджанському колезі Вищий орден тюркського миру, зазначивши, що нагорода присуджується "За перемогу в Карабаху!".

"Шановний пане Президенте, мій дорогий брат, переможний верховний головнокомандувач Ільхам Алієв. Під вашим керівництвом у найкоротші терміни - всього за 44 дні 30-річної вірменської окупації Карабаха було покладено край. Ця перемога важлива не лише для наших азербайджанських братів, а й для всього тюркського світу", - сказав він.

"Відновлення територіальної цілісності Азербайджану зміцнило єдність та солідарність тюркського світу. Символ звільнення Карабаху квітка хари-бюльбюль стала провісником перемоги", -додав Ердоган.

Він також наголосив, що перемога в Карабаху "дозволила не лише звільнити окуповані Вірменією землі Азербайджану, а й прокласти шлях до міцного миру, стабільності та співробітництва в регіоні".

Нагадаємо, у 1988 році населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. 1991 року регіон проголосив незалежність, якої не визнала міжнародна спільнота. Через Нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією почалася війна, в ході якої Азербайджан втратив значну частину своєї території.

У 2020 році в ході другої війни Азербайджан повернув собі значну частину територій, окупованих Вірменією в 90-х, та почав активно їх відбудовувати. Зокрема, місто Шуша оголосили культурною столицею Азербайджану, а між Фізулі і Шуша почали будувати так звану "дорогу перемоги".

26 жовтня Ердоган відвідав Нагірний Карабах і взяв участь у церемонії відкриття першого міжнародного аеропорту Фізулі.