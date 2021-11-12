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​Ердоган нагородив президента Азербайджану орденом "За перемогу в Карабаху"

Президент Туреччини заявив, що ця перемога важлива "для всього тюркського світу".

​Ердоган нагородив президента Азербайджану орденом "За перемогу в Карабаху"
Фото: aa.com.tr

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вручив президенту Азербайджану Ільхаму Алієву Вищий орден тюркського миру.

Про це повідомляє "Анадолу".

Турецький президент взяв участь у VIII саміті лідерів Ради співробітництва тюркомовних держав (Тюркської ради) у Стамбулі. Перед початком виступу Ердоган вручив азербайджанському колезі Вищий орден тюркського миру, зазначивши, що нагорода присуджується "За перемогу в Карабаху!".

"Шановний пане Президенте, мій дорогий брат, переможний верховний головнокомандувач Ільхам Алієв. Під вашим керівництвом у найкоротші терміни - всього за 44 дні 30-річної вірменської окупації Карабаха було покладено край. Ця перемога важлива не лише для наших азербайджанських братів, а й для всього тюркського світу", - сказав він.

"Відновлення територіальної цілісності Азербайджану зміцнило єдність та солідарність тюркського світу. Символ звільнення Карабаху квітка хари-бюльбюль стала провісником перемоги", -додав Ердоган.

Він також наголосив, що перемога в Карабаху "дозволила не лише звільнити окуповані Вірменією землі Азербайджану, а й прокласти шлях до міцного миру, стабільності та співробітництва в регіоні".

Нагадаємо, у 1988 році населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з  Азербайджанської РСР. 1991 року регіон проголосив незалежність, якої не визнала міжнародна спільнота. Через Нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією почалася війна, в ході якої Азербайджан втратив значну частину своєї території.

У 2020 році в ході другої війни Азербайджан повернув собі значну частину територій, окупованих Вірменією в 90-х, та почав активно їх відбудовувати. Зокрема, місто Шуша оголосили культурною столицею Азербайджану, а між Фізулі і Шуша почали будувати так звану "дорогу перемоги".

26 жовтня Ердоган відвідав Нагірний Карабах і взяв участь у церемонії відкриття першого міжнародного аеропорту Фізулі.

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