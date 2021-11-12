Біля Гродна розбилися двоє російських десантників, - ЗМІ

Біля білоруського міста Гродно під час навчань розбилися двоє російських десантників.

Про це повідомляє організація колишніх силовиків Білорусі BYPOL, а також телеграм-канал NEXTA Live.

Зазначається, що під час висадки на полігон "Гозький" сталося "сходження двох парашутистів зі згасанням купола одного з парашутів".

Унаслідок цього загинуло двоє військовослужбовців збройних сил Російської Федерації - офіцер і солдат строкової служби.

Нагадаємо, російські десантники прибули сьогодні до Гродненського району для "спільних навчань" із білорусами. Як повідомило Міноборони Білорусі, це "перевірка одного з компонентів сил реагування Союзної держави, яка проводиться у зв’язку з нарощуванням військової діяльності поблизу держкордону".

"Військовою діяльністю" Міноборони Білорусі називає захист кордонів Литви та Польщі від мігрантів. Від полігону до кордону з Литвою – 10 км, до польського – 20 км.

Наразі на кордоні між Білоруссю та Польщею в нейтральній смузі застрягли кілька сотень мігрантів з країн Близького Сходу. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають місцеві силовики. У зв'язку із цим Польща направила до кордонів з Білоруссю близько 15 тисяч військових. Олександр Лукашенко застеріг Польщу від застосування армії проти мігрантів. За його словами, це може призвести до початку війни та силового протистояння з Росією.