Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак
Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих
Київщина з 13 листопада закриє громадський транспорт для невакцинованих
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
​Лукашенко пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Денісова оприлюднила відеопідтвердження катувань Саакашвілі
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
У Харкові водій Land Cruiser збив двох підлітків на переході
У Харкові водій Land Cruiser збив двох підлітків на переході
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
Ляшко анонсував обов'язкову вакцинацію для медиків і комунальників
ГоловнаСвіт

Біля Гродна розбилися двоє російських десантників, - ЗМІ

Загинули офіцер збройних сил РФ і солдат строкової служби.

Біля Гродна розбилися двоє російських десантників, - ЗМІ
Фото: mil.ru

Біля білоруського міста Гродно під час навчань розбилися двоє російських десантників.

Про це повідомляє організація колишніх силовиків Білорусі BYPOL, а також телеграм-канал NEXTA Live.

Зазначається, що під час висадки на полігон "Гозький" сталося "сходження двох парашутистів зі згасанням купола одного з парашутів".

Унаслідок цього загинуло двоє військовослужбовців збройних сил Російської Федерації - офіцер і солдат строкової служби.

Нагадаємо, російські десантники прибули сьогодні до Гродненського району для "спільних навчань" із білорусами. Як повідомило Міноборони Білорусі, це "перевірка одного з компонентів сил реагування Союзної держави, яка проводиться у зв’язку з нарощуванням військової діяльності поблизу держкордону".

"Військовою діяльністю" Міноборони Білорусі називає захист кордонів Литви та Польщі від мігрантів. Від полігону до кордону з Литвою – 10 км, до польського – 20 км.

Наразі на кордоні між Білоруссю та Польщею в нейтральній смузі застрягли кілька сотень мігрантів з країн Близького Сходу. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають місцеві силовики. У зв'язку із цим Польща направила до кордонів з Білоруссю близько 15 тисяч військових. Олександр Лукашенко застеріг Польщу від застосування армії проти мігрантів. За його словами, це може призвести до початку війни та силового протистояння з Росією.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також