Росія і Білорусь влаштували навчання десантників з висадкою біля Польщі

Росія та Білорусь у п'ятницю, 12 листопада, влаштували навчання десантників з висадкою на білоруському полігоні недалеко від кордону з Польщею. Раптова перевірка боєготовності відбулась на фоні загострення міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та Польщею.

Про це повідомили державні ЗМІ обох країн з посиланням на два міністерства оборони.

"У зв'язку з нарощуванням військової діяльності поблизу державного кордону Республіки Білорусь відбувається перевірка одного з компонентів сил реагування союзної держави. Сьогодні на полігоні Гозький здійснюється висадка спільного тактичного повітряного десанту від сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь та повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації у складі зведеної батальйонної тактичної групи", - цитує ТАСС російське міністерство.

Білоруське агентство БелТА у свою чергу повідомило, що в навчаннях задіяли російські літаки Іл-76 та вертольоти і війська ПВО Білорусі.

"Після десантування білоруські та російські десантники виконають низку навчально-бойових завдань, у тому числі захоплення та утримання плацдарму, пошук та знищення призначених об'єктів, а також диверсійно-розвідувальних груп противника та незаконних збройних формувань. Після завершення комплексного відпрацювання всіх завдань тактичного десанту його учасники повернуться до пунктів постійної дислокації", - повідомили білоруські військові.

Нагадаємо, що на кордоні між Білоруссю та Польщею в нейтральній полосі застрягли кілька сотень мігрантів з країн Близького Сходу. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають місцеві силовики.

У зв'язку із цим Польща направила до кордонів з Білоруссю близько 15 тисяч військових. Олександр Лукашенко застеріг Польщу від застосування армії проти мігрантів. За його словами, це може призвести до початку війни та силового протистояння з Росією.