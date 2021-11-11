Україна постачатиме Туреччині двигуни для безпілотних літаків

Українське ДП "Івченко-прогрес" та турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про співпрацю, яка передбачає постачання двигунів вироблених в Україні для безпілотних літаків турецького виробництва.

Підписання відбулося в рамках виставки SAHA Expo, яка відбувається в Стамбулі, повідомляє "Укрінформ".

У компанії Baykar Makina назвали угоду історичною.

"Україна й Туреччина - стратегічні партнери та країни, що доповнюють одна одну, підтримують у різних сферах. НА БПЛА Akıncı вже встановлюють двигуни виробництва Івченко-прогрес і розпочато їх серійне виробництво. Наступний крок – безпілотні бойові літаки. Підписана сьогодні угода стане початком їх випуску спільно з Івченко-прогрес", - сказав перед церемонією підписання технічний директор компанії Baykar Makina Халюк Байрактар.

Українське підприємство постачатиме турбореактивний двоконтурний двигун з форсажною камерою AI-322Ф. Деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Збройні Сили України нарощуватимуть чисельність безпілотних літальних апаратів "Байрактар" (Bayraktar). Про це 5 листопада заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Шаптала.