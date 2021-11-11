У чилійському парламенті депутат 15 годин виступав із промовою, щоб "потягнути час"

Чилійський депутат Хаїме Наранхо протягом 15 годин виступав на засіданні парламенту, де розглядалося питання імпічменту президента країни Себастьяна Піньєри.

Про це пише Reuters.

Для засідання Наранхо підготував 1300 сторінок промови, щоб "потягнути час". Виступ перервався лише двічі на 15 і 20 хвилин.

Наранхо прагнув, щоб його колега Джорджо Джексон устиг проголосувати за імпічмент. Він перебував на карантині до 9 листопада, але його голос мав бути вирішальним.

Рівно опівночі Джексон виклав відео, де він за кермом автомобіля "мчить до парламенту".

Нагадаємо, 9 листопада нижня палата парламенту Чилі проголосувала за імпічмент президента Себастьяна Піньєри, інформацію про якого знайшли в офшорному витоку Pandora Papers.