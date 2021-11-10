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Євросоюз може профінансувати будівництво "стіни" на кордоні з Білоруссю

Відповідне рішення має ухвалити Єврокомісія.

Євросоюз може профінансувати будівництво "стіни" на кордоні з Білоруссю
Фото: www.president.gov.ua

Європейський Союз має юридичні і фізичні можливості, аби профінансувати будівництво загородження на кордонах Литви і Польщі з Білоруссю.

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель, передає "Укрінформ".

"За оцінкою Європейської ради, на базі існуючих правових норм можливо профінансувати будівництво інфраструктури на кордоні", - заявив Мішель під час спільної пресконференції у Варшаві з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

За його словами, відповідне рішення має ухвалити Єврокомісія.

Мішель уточнив, що йдеться про інфраструктуру протяжністю 600-700 км на кордоні Польщі й Литви з Білоруссю.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада дві групи мігрантів прорвалися через кордон Польщі. Усіх їх затримали і відправили у Білорусь.

У Польщі переконані, що за міграційною кризою на кордоні з Білоруссю стоїть Росія. У Варшаві вважають, що за задумом Путіна потік мігрантів має дестабілізувати Європейський Союз.

Через критичну ситуацію з напливом іноземців Литва вперше за часів незалежності оголосила надзвичайний стан.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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