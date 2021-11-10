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Україна подвоїть кількість прикордонників на кордоні з Білоруссю

Також буде залучено резерви Національної гвардії та Нацполіції.

Україна подвоїть кількість прикордонників на кордоні з Білоруссю
Денис Монастирський
Фото: МВС

Україна має намір подвоїти кількість прикордонників на державному кордоні через загрозу потрапляння в країну нелегальних мігрантів з Білорусі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Можу сказати, що щодо прикордонників, їх кількість подвоїться на державному кордоні. Також буде залучено досить серйозні резерви Національної гвардії та Національної поліції. Будуть люди, які будуть поблизу кордону, оскільки йдеться про їхню дислокацію там... Також функціонуватимуть мобільні групи, що пересуватиметься вздовж кордону для виявлення незаконного перетину кордону", – сказав Монастирський на брифінгу в Києві.

Він також наголосив, що "відповідь та реакція українських правоохоронців та гвардійців буде досить жорсткою, чіткою, коректною в рамках закону, який регламентує захист державного кордону".

Нагадаємо, У вересні 2020 року Євросоюз відмовився визнати легітимність перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ. Остаточно відносини між ЄС і режимом Лукашенка зіпсувалися після примусової посадки літака Ryanair у Мінську для затримання опозиційного блогера.

З червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу. Спочатку жертвою обрали Литву, потім - Латвію та Польщу. Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні в нейтральній смузі застрягли кілька сотень мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії в німецькому Бундестазі Нільc Шмід запропонував домовитися з Україною про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС. У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов запропонував німецьким соціал-демократам розмістити мігрантів із Білорусі в Бундестазі або в себе вдома.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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