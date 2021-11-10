Ярош закликав побратимів бути готовими стати на захист держави

Радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош звернувся до особового складу Української добровольчої армії, якою керує, із закликом бути готовими стати на захист держави.

"Друзі та подруги, незалежно від того, в яких ви перебуваєте партіях, громадських організаціях, або ведете свій, окремий від партійної політики та громадської активності, стиль життя, закликаю вас тримати добровольчий стрій. Не виключено, що найближчим часом, ваш військовий, бойовий, організаційний, людський досвід і потенціал, ваша висока мотивація та державницька позиція, знову, будуть потрібні нашій Матері-Україні! Контакти з командирами та штабами у всіх вас є…", - написав він у фейсбуці.

Ярош зазначив, що загроза вторгнення досі існує, тому потрібно бути напоготові.

"Як каже Комбат Чорний: «Те що у цивільних людей такі щасливі обличчя на вулицях міст і сіл не означає, що ворог не попре найближчим часом…» При тому, він лукаво посміхається... Будьмо готові до захисту Держави!", - наголосив він.

Нагадаємо, 2 листопада Ярош повідомив, що його призначено радником головнокомандувача ЗСУ. Він також наголосив, що досі очолює Українськуї добровольчу армію. Ярош не уточнив, чи планується створювати нові добровольчі формування чи надалі інтегрувати добровольців до ЗСУ, сказавши, що це "буде видно по ситуації".

"Наприклад, якщо буде широкомасштабне вторгнення РФ, і воно планується, ми про це знаємо, воно можливе в будь-який момент, добровольці можуть бути задіяні в дуже різних формуваннях, дуже різних аспектах, по різних схемах. Всього не можу говорити з різних причин", – зазначав він.

У 2014 році Ярош балотувався на виборах президента України, посівши 11-е місце. Пізніше його обрали до парламенту у 39-му окрузі в Дніпропетровській області. У роботі парламенту, втім, він практично не брав участі.

У 2013 році Ярош став засновником організації "Правий сектор", яка пізніше перетворилась у партію на базі Української національної асамблеї. В кінці 2015 року Ярош пішов із "Правого сектору" через розбіжності з іншими керівниками руху та створив новий під назвою "Державницька ініціатива Яроша".

Зараз керівником однойменної громадської організації є депутат Верховної Ради Андрій Шараськін.