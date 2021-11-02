Ярош став радником головнокомандувача ЗСУ

Колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош повідомив, що його призначено радником головнокомандувача Збройних сил України.

Про це Ярош написав у своєму фейсбуці.

"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником головнокомандувача Збройних сил України. Дякую за довіру!" - написав Ярош, приклавши до допису фотографію з Залужним.

Нагадаємо, що у 2014 році Ярош балотувався на виборах президента України, посівши 11-е місце. Пізніше Яроша обрали до парламенту у 39-му окрузі в Дніпропетровській області. У роботі парламенту, втім, він практично не брав участі.

У 2013 році Ярош став засновником організації "Правий сектор", яка пізніше перетворилась у партію на базі Української національної асамблеї. В кінці 2015 року Ярош склав пішов із "Правого сектору" через розбіжності з іншими керівниками руху та створив новий під назвою "Державницька ініціатива Яроша".

Зараз керівником однойменної громадської організації є депутат Верховної Ради Андрій Шараськін.