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Ярош став радником головнокомандувача ЗСУ

Колишнього лідера "Правого сектору" призначено на посаду наказом Залужного.

Ярош став радником головнокомандувача ЗСУ
Фото: facebook.com/dyastrub

Колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош повідомив, що його призначено радником головнокомандувача Збройних сил України.

Про це Ярош написав у своєму фейсбуці.

"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником головнокомандувача Збройних сил України. Дякую за довіру!" - написав Ярош, приклавши до допису фотографію з Залужним.

Нагадаємо, що у 2014 році Ярош балотувався на виборах президента України, посівши 11-е місце. Пізніше Яроша обрали до парламенту у 39-му окрузі в Дніпропетровській області. У роботі парламенту, втім, він практично не брав участі.

У 2013 році Ярош став засновником організації "Правий сектор", яка пізніше перетворилась у партію на базі Української національної асамблеї. В кінці 2015 року Ярош склав пішов із "Правого сектору" через розбіжності з іншими керівниками руху та створив новий під назвою "Державницька ініціатива Яроша".

Зараз керівником однойменної громадської організації є депутат Верховної Ради Андрій Шараськін.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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