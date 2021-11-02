У "Дії" запустили бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів

Міністерство цифрової трансформації разом з Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров’я вчора, 1 листопада, запустили бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у застосунку "Дія". Документ буде чинним протягом 72 годин з моменту здачі аналізу.

Як повідомляє пресслужба Кабінету міністрів, наразі протестувати можна ПЛР-тести з лабораторій ДІЛА, "Ескулаб", "Смартлаб" та "Дніпролаб".

"Мінцифри спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших лабораторій до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Згодом вони відображатимуться в застосунку. Інші лабораторії поступово долучатимуться до бета-тестування", - сказано в повідомленні.

Згенерувати COVID-сертифікат на основі ПЛР-тесту можна так само, як і COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в "Дії" треба натиснути "Послуги", вибрати пункт "COVID-сертифікати" і натиснути "Згенерувати сертифікат".

Далі треба надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до "Дії" і дані підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку.

Реєстрація на бета-тестування нового виду COVID-сертифіката в "Діі" доступна за посиланням: team.diia.gov.ua.

Наразі в застосунку "Дія" також доступні міжнародний, "жовтий" та "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. "Жовтий" сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. Міжнародний та "зелений" діють 365 днів.

Як повідомляли, в "Дії" за чотири дні згенерували мільйон COVID-сертифікатів. Загальна кількість становить уже 5 мільйонів і продовжує зростати.

Учора МОЗ пояснило, як отримати свідоцтво про вакцинацію тим, хто щепився від COVID за кордоном.