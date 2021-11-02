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Український військовий загинув біля Павлополя

Російські найманці 14 разів порушили "тишу" вчора і один - сьогодні.

Український військовий загинув біля Павлополя
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 2 листопада, на Донбасі загинув військовослужбовець Об’єднаних сил.

Як повідомляє пресцентр ООС, станом на 7:00 зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців. У напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям", - сказано в повідомленні.

За минулу добу, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Двічі окупанти застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Новолуганського ворог вісім разів обстрілював позиції наших захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Світлодарська та Водяного російські найманці застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"На збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, в останній день жовтня окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь на Донбасі, український військовий зазнав поранення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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