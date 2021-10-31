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На Донбасі український воїн отримав бойове травмування

Окупанти 8 разів порушили тишу.

На Донбасі український воїн отримав бойове травмування
Фото: pravda.com.ua

Упродовж неділі, 31 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 8 разів порушили режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Ворог чотири рази застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

В районі Світлодарська та Новоолександрівки окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар’їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

“Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з інформацією американської газети Washington Post Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною, що викликало занепокоєння у США та Європі.

Зокрема останніми днями в соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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