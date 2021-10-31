На Донбасі український воїн отримав бойове травмування

Упродовж неділі, 31 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 8 разів порушили режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Ворог чотири рази застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

В районі Світлодарська та Новоолександрівки окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар’їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

“Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з інформацією американської газети Washington Post Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною, що викликало занепокоєння у США та Європі.

Зокрема останніми днями в соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.