В Україні з понеділка набудуть чинності зміни до ПДР з новими знаками і розміткою
В Україні з понеділка набудуть чинності зміни до ПДР з новими знаками і розміткою
МОЗ оприлюднило роз’яснення щодо протипоказань до вакцинації проти COVID-19
МОЗ оприлюднило роз’яснення щодо протипоказань до вакцинації проти COVID-19
Справа Evergrande. Велике китайське будівництво, яке завершилося
Справа Evergrande. Велике китайське будівництво, яке завершилося
Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада
Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада
В Росії заявили про припинення поставок енергетичного вугілля в Україну
В Росії заявили про припинення поставок енергетичного вугілля в Україну
Ексзаступнику міністра оборони оголосили про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ (оновлено)
Ексзаступнику міністра оборони оголосили про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ (оновлено)
Савік Шустер захворів на коронавірус
Савік Шустер захворів на коронавірус
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Майдані Незалежності вимагали якнайшвидше звільнити кримських політв’язнів

Участь в акції взяли члени Меджлісу, правозахисники та громадські діячі.

Фото: Lb.ua

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція “Свободу політв’язням Кремля”.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Участь у заході, який пройшов у суботу, 30 жовтня, взяли колишні політв'язні, члени Меджлісу кримськотатарського народу, представники правозахисних організацій та громадські діячі. Загалом – майже сотня осіб.

Фото: Lb.ua

Учасники висловили протести проти свавільних затримань, що сьогодні відбуваються на території тимчасово окупованого Криму, та вимагали активізувати будь-які дії, що направлені на пришвидшення визволення всіх незаконно утримуваних Росією кримських політв'язнів.

Фото: Lb.ua

Під час акції збирали листівки для затриманих.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова на два місяці.

ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне. Підтверджень такого підриву досі оприлюднено не було.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з зізнаннями братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також