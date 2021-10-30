Участь в акції взяли члени Меджлісу, правозахисники та громадські діячі.

Фото: Lb.ua

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція “Свободу політв’язням Кремля”.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Участь у заході, який пройшов у суботу, 30 жовтня, взяли колишні політв'язні, члени Меджлісу кримськотатарського народу, представники правозахисних організацій та громадські діячі. Загалом – майже сотня осіб.

Фото: Lb.ua

Учасники висловили протести проти свавільних затримань, що сьогодні відбуваються на території тимчасово окупованого Криму, та вимагали активізувати будь-які дії, що направлені на пришвидшення визволення всіх незаконно утримуваних Росією кримських політв'язнів.

Фото: Lb.ua

Під час акції збирали листівки для затриманих.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова на два місяці.

ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне. Підтверджень такого підриву досі оприлюднено не було.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з зізнаннями братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.