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"Передбачуване рішення так званого "суду", - МЗС про продовження арешту Джелялу в окупованому Криму

"РФ має звільнити усіх незаконно затриманих та засуджених громадян України в тимчасово окупованому Криму".

"Передбачуване рішення так званого "суду", - МЗС про продовження арешту Джелялу в окупованому Криму
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Рішення так званого "суду Сімферополя" щодо продовження строків тримання під вартою першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу було передбачуваним. МЗС України вимагає від РФ звільнити усіх незаконно затриманих та засуджених громадян України в окупованому Криму.

Про це у Twitter повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

“Передбачуване рішення так званого "суду Сімферополя" щодо продовження строків тримання під вартою Наріману Джелялу, а також братам Асану та Азізу Ахтемовим до 23 січня 2022 року. РФ має звільнити усіх незаконно затриманих та засуджених громадян України в тимчасово окупованому Криму”, - написала Джеппар.

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джеляла на два місяці. 

ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне. 

7 вересня ФСБ опублікувала відео з "зізнаннями" братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що співробітники російської спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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