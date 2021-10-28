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​Динозавр з трибуни ООН закликав людство не вимирати

Організація б'є тривогу через швидкість глобального потепління.

Організація Об'єднаних Націй зняла відеоролик, у якому динозавр з трибуни Генеральної асамблеї закликає людей змінити свою поведінку та не допустити вимирання.

Про це повідомляється на сайті ООН.

"Послухайте мене, люди. Я знаю дещо про зникнення видів, і ось що я вам скажу: вимирати - погано. Але підштовхувати самих себе до вимирання - це найбільша дурість за 70 мільйонів років! В нашому випадку хоча б був астероїд... А яке виправдання у вас? Ви рухаєтесь до кліматичної катастрофи, але щороку уряди витрачають сотні мільярдів суспільних грошей на субсидування видобутку викопного палива. Не погоджуйтесь на вимирання. Врятуйте свій вид, поки не пізно. Досить відмовок, починайте мінятися!" - заявив динозавр на ім'я Френкі.

Цей відеоролик став частиною нової кампанії Програми розвитку ООН під назвою "Не погоджуйтеся на вимирання".

За прогнозами Програми ООН з довкілля (ЮНЕП), без різкого скорочення шкідливих викидів до кінця століття глобальна температура може піднятися на 2,7 градуса вище доіндустріального рівня.

"Зміна клімату не є проблемою майбутнього. Це проблема сьогодення. Для того, щоб зберегти шанс стримати глобальне потепління в межах 1,5°C, ми маємо вісім років, за які необхідно скоротити викиди парникових газів майже вдвічі. Вісім років, щоби скласти плани, запровадити політичні заходи, реалізувати їх і, у результаті, забезпечити скорочення. Годинник цокає голосно", - заявила на початку цього тижня виконавчий директор ЮНЕП Інгер Андерсен.

Викиди вуглекислого газу (CO₂) лише у 2021 році досягнуть 33 гігатонн. З урахуванням всіх інших парникових газів річні викиди близькі до 60 гігатонн CO₂-еквіваленту. Їх необхідно скоротити майже вдвічі.

Нагадаємо, що підвищення глобальної температури, за прогнозами вчених, означатиме збільшення числа екстремальних погодних явищ, включаючи сильну спеку і дощі, танення льоду, підвищення рівня моря і закислення океану, що загрожує далекосяжними соціально-економічними наслідками. 

Два-три мільйони років тому, коли на Землі востаннє була схожа концентрація CO₂, коли температура повітря була на 2-3°C вища, а рівень моря - на 10-20 метрів вишим, ніж зараз.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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