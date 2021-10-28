Жертв та постраждалих немає.

На автозаправній станції поблизу селища Рай-Оленівка в Харківській області стався вибух та пожежа.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

28 жовтня о 04:31 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" на АЗС відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 кубометрів), унаслідок чого стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.

О 05:48 пожежу було локалізовано на площі 250 кв. м. До гасіння залучалио 40 осіб та 9 одиниць техніки.

Жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, 2 жовтня в Київській області легковик зіткнувся з газовим модулем АЗС, у результаті загинув чоловік.