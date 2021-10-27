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На виборах 31 жовтня працюватимуть 8,5 тисяч правоохоронців

З початку виборчої кампанії зареєстровано 155 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

На виборах 31 жовтня працюватимуть 8,5 тисяч правоохоронців

На виборах мера Харкова та довиборах у Верховну Раду на двох округах працюватимуть 8,5 тисяч правоохоронців. Про це заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич повідомив на брифінгу, йдеться у повідомленні МВС.

Правоохоронці вже взяли під охорону дві окружні виборчі комісії та всі територіальні виборчі комісії.

"Загалом до несення служби буде залучено понад 8500 правоохоронців, з яких 5300 - працівники поліції, 1000 військовослужбовців Національної гвардії України, 1500 працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також курсантів системи ВНЗ системи МВС", – сказав Олександр Фацевич.

Також працюватимуть додаткові резерви спецпризначенців для реагування на зміну в оперативній обстановці. У кожному окрузі, де проходять вибори, будуть посилені слідчо-оперативні групи та групи вибухотехнічних служб спільно з кінологами.

З початку виборчої кампанії зареєстровано 155 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. Складено 28 адміністративних протоколів, розпочато 34 кримінальні провадження, найбільше за ст. 157 ККУ "Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі", також за ст. 160 ККУ "Підкуп виборців".

Нагадаємо, вибори мера Харкова проводяться у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, довибори в парламент – через обрання нардепа Ігоря Колихаєва мером Херсона і призначення Олександра Скічка головою Черкаської ОДА. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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