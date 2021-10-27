Зеленський призначив головою Херсонської ОДА конкурента кандидата від "Слуги" на довиборах у Раду

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря і призначив на посаду Геннадія Лагуту.

Відповідні укази №№552, 553 від 26 жовтня оприлюднено на сайті голови держави.

До призначення Геннадій Лагута обіймав посаду заступника голови обласної ради, він є головою партії "Нам тут жити".

Колишній і новопризначений голови балотуються на довиборах у Раду 184-му виборчому округу, які відбудуться найближчої неділі - 31 жовтня.

Козиря своїм кандидатом на вибори висунула "Слуга народу". Лагуту зареєстровано як кандидата від партії Ігоря Колихаєва (чинний міський голова Херсона, - ред.) "Нам тут жити". Питання зняття його з виборів ЦВК наразі не розглядала.

Про можливі домовленості між "Слугами народу" та Ігорем Колихаєвим писали і місцеві ЗМІ. Видання МОСТ з посиланням на власне джерело повідомило, що херсонський міський голова терміново поїхав до Києва на перемовини, пов’язані з виборами у 184-му окрузі.

Учора видання анонсувало представлення громаді нового голови ОДА, оскільки Кабмін погодив кандидатуру Лагути.

Нагадаємо, вибори в округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) відбудуться через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко - у зв'язку з призначенням головою Черкаської ОДА.