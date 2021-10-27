Зеленський вніс зміни до указу щодо відбору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу "Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України".

Відповідний указ №550/2021 оприлюднено на сайті голови держави.

У ньому йдеться про зміни до указу президента України від 19 лютого 2021 року.

В указі зазначено, що зміни стосуються ст. 2, якою затверджується новий персональний склад конкурсної комісії щодо відбору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України. Також зміни внесено до ст.4 та Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

Зокрема зазначається, що формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке є правомочним за умови присутності на ньому більшості від складу конкурсної комісії.

Крім того, член конкурсної комісії має право брати участь у засіданні та прийнятті рішень конкурсної комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів відеозв'язку.

Рішення конкурсної комісії ухвалюється шляхом відкритого голосування більшістю голосів від її складу. За рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Згідно з указом рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою конкурсної комісії.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, 27 вересня ПАРЄ остаточно відхилила запропонованих Україною кандидатів на посаду судді ЄСПЛ. Член української делегації в ПАРЄ нардеп Олексій Гончаренко основною причиною такого рішення назвав висунення серед кандидатів депутата від "Слуги народу" і члена ПАРЄ Олександра Мережка.

Тепер українській владі треба проводити новий конкурс.

Як відомо, у списку було три кандидатури: професор міжнародного права в Національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ) Микола Гнатовський, доктор правознавства University College London Гаяне Нуріджанян та глава Комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

23 вересня комітет ПАРЄ відхилив запропонованих Україною кандидатів. Причиною було названо невідповідність деяких кандидатур Європейської конвенції з прав людини.