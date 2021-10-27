Турчинов закликав українців допомогти зібрати кошти на заставу генералу Павловському

Громадська організація "Справа громад" закликає українців допомогти у зборі коштів для внесення застави за бойового генерала Ігоря Павловського.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів виконувач обов’язків Президента України, Голова Верховної Ради України у 2014 році, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.

"Громадська організація ГО Справа Громад організувала збір коштів, щоб викупити бойового генерала Ігоря Павловського, який вже четвертий місяць знаходиться в заручниках у "зеленого" режиму", - повідомив він.

"В той час, коли київські суди випускають за копійчані застави або і взагалі без них корупціонерів, зрадників та заколотників, Ігорю Павловському, який мешкає з родиною в орендованій квартирі, виставили суму застави за сфабрикованою справою пів мільярда, яку "поблажливо" через три місяці зменшили до 18 млн. У ветерана війни, який отримав інвалідність під час бойових дій, немає таких коштів. Але я вірю, що ми можемо їх зібрати. Я вже зробив перерахунок на викуп Павловського і прошу всіх, хто з ним воював, кого він захищав у 2014 році, по можливості, підтримати генерала!" - закликав Турчинов і перепостив оголошення про збирання коштів від "Справи громад".