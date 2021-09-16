Ахтем Чийгоз порівняв суд над Шандрою і Павловським із репресіями в окупованому Криму

Вибіркове правосуддя і переслідування генерала Ігоря Павловського та керівника суднобудівного підприємства Валерія Шандри дедалі більше нагадує методи російських окупантів у Криму – про це на акції підтримки під Київським апеляційним судом заявив колишній в’язень Кремля, народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ахтем Чийгоз.

«На жаль, останні два роки всі ми беремо участь у цьому безглуздому вибірковому правосудді. Коли ми кажемо про Крим, про репресії, які чинить російська окупаційна влада, ми кажемо «так звані суди», ми кажемо «так звані правоохоронні органи». Чому так? Тому що це не визнані світом на окупованій території російські органи влади», – нагадав Чийгоз.

На його думку відсутність незалежної судової влади наближає нас до Росії.

«Це дуже важливо не тільки для наших громадян, героїв, волонтерів, яких переслідують, до яких застосовують репресії. Це в першу чергу важливо для України і українців. Тому що ті, хто намагається російські наративи застосувати у нашій державі, щоб було так, як у них, треба, щоб вони відчували – ми цього не дозволимо», – застеріг народний депутат.

«Хочу звернутися до суддів, до правоохоронних органів: коли вами керує окрема людина, яку б посаду вона зараз не обіймала, вона піде, а ви залишитеся. І от як саме ви залишитеся, буде визначати народ України», – резюмував народний депутат.

Як відомо, адвокати Голови правління «Кузні на Рибальському» Валерія Шандри подали скаргу в ЄСПЛ через політичні переслідування, порушення прав підзахисного та застосування щодо нього тортур. До справи підключився відомий європейський фахівець з прав людини, метр Грегорі Туан діт Дюдон, який раніше працював старшим юристом ЄСПЛ.