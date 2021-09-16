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Венеціанська комісія почала розгляд українського законопроєкту про олігархів

Після ухвалення документа за основу омбудсманка Денісова заявила про його невідповідність Конституції.

Венеціанська комісія почала розгляд українського законопроєкту про олігархів
Засідання Венеціанської комысcії
Фото: www.venice.coe.int

Венеціанська комісія почала аналізувати проєкт закону №5599 "про олігархів" за запитом Верховної Ради України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті у розділі "Запити думки комісії".

"Листом від 10 вересня 2021 року спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков запитав висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", - зазначають у Венеціанській комісії.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №5599 на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

2 вересня Денісова звернулася до Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність законопроєкту Конституції і запропонувала направити його в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).

У зауваженнях Денісової сказано, що внесення олігархів до реєстру "має відбуватися за наявності певних обставин, як то володіння статутним капіталом природної монополії або контроль за нею, наявністю грошових активів, які перевищують певну вартість". Тобто внесенню до реєстру підлягатимуть особи залежно від їхнього майнового стану, що заборонено Конституцією.

Ініціативу отримати висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту про олігархів підтримали 4 з 5 парламентських фракцій.

Міністр юстиції Денис Малюська порадив депутатам ухвалити законопроєкт про олігархів до отримання висновків Венеціанської комісії. За словами міністра, законопроєкт після другого читання відрізнятиметься від першого, а комісія це не зможе врахувати.

Однак спікер парламенту Дмитро Разумков все ж спрямував документ на експертизу до Венеціанської комісії вже після першого читання.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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