Гордон намагається видати свої слова щодо Порошенка за "оціночні судження", - адвокат

Дмитро Гордон намагається видати свої слова щодо Петра Порошенка і Маріуполя за «оціночні судження». Про це у Facebook написав адвокат Порошенка Ілля Новіков після першого судового засідання за позовом Петра Порошенка до Дмитра Гордона.

Новіков нагадав, що 7 травня в ефірі «Свободи слова» Шустера Гордон сказав: «Я знаю, що керівництво України зробило злочинну оборудку з керівництвом Росії і віддало наказ українській армії залишити Маріуполь… Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії був даний наказ вийти з Маріуполя…». Також повідомив, що суд розглянув відзив Гордона на позов за наклеп.

«У відзиві очікуване «висловлювання відповідача є оціночними судженнями» і те, що відповідати на запитання, чи є в нього докази правдивості його слів про Маріуполь і Путіна, відповідач відмовляється. До відзиву прикладені три статті з російськомовної Вікіпедії про батальйон «Азов», його командира Білецького і про самого Гордона, і диск з першою частиною прослушок Медведчука від Бігус.інфо», – повідомив Новіков. Адвокат також оприлюднив фрагмент пояснень Гордона щодо його заяви у Шустера.

«У розгляді відзиву суд Гордону відмовив, оскільки той пропустив строк на його подачу. Адвокат Гордона пояснив, що той не встиг вчасно отримати позов, оскільки дуже зайнята людина і часто їздить у відрядження… Засідання на його прохання відклали на 6 жовтня, щоб відповідач міг ознайомитися з експертизою», – зазначив адвокат Порошенка.