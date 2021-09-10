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Пресслужба "Євросолідарності" стверджує, що нардепка Безугла поширила неправдиву інформацію про роль Порошенка у "вагнергейт"

Політсила наполягає, що саме Петро Порошенко санкціонував початок спецоперації проти ПВК "Вагнера".

Пресслужба "Євросолідарності" стверджує, що нардепка Безугла поширила неправдиву інформацію про роль Порошенка у "вагнергейт"

Пресслужба "Європейської солідарності" заявила, що нардепка "Слуги народу", очільниця ТСК щодо справи "вагнерівців" Мар'яна Безугла поширила неправдиву інформацію.

На сайті партії заявили, що "саме п’ятий президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперації проти т.зв ПВК Вагнера".

"ПсевдоТСК винятково з вірних «Слуг», у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група,  має одну мету – прикрити і захистити зрадників в Офісі Президента", – заявили в політсилі.

"ЄС" додає, що її представники не брали і не братимуть участі в такій ТСК.

"Ми вимагаємо голосування повноважної ТСК за участі усіх політичних сил парламенту, за винятком проросійської ОПЗЖ. ТСК – це інструмент опозиції. Влада мала би розслідувати зрив спецоперації силами правоохоронних органів насамперед СБУ", – зазначили в пресслужбі.

Партія додала, що Петро Порошенко готовий дати покази СБУ.

Нагадаємо, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо розслідування справи "вагнеріців" дійшла до висновку, що п'ятий президент України Петро Порошенко не міг санкціонувати "спеціальний розвідувальний захід" щодо примусової посадки турецького літака з найманцями ПВК "Вагнер".

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