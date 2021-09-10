Рада закликала Росію негайно звільнити Джелялова та інших кримських татар

Українські депутати попросили світ відреагувати на репресії в Криму.

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю, 10 вересня, ухвалила заяву у зв'язку з новою хвилею репресій проти кримських татар на окупованому Росією півострові Крим.

Відповідну постанову №6007 підтримали 293 депутата.

Український парламент засудив затримання кримських татар Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова і першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова та закликав Росію негайно відпустити їх.

"Цинічне викрадення і незаконне затримання кримських татар, зокрема першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, є розправою над учасниками Кримської платформи та представниками кримськотатарського народу і демонструє зневагу держави-агресора Російської Федерації до міжнародного правопорядку", - заявили депутати.

Рада закликала уряди та парламенти іноземних держав також засудити репресії проти кримських татар та застосувати санкції проти тих, хто причетний до цих злочинів.

Депутати також закликали іноземні держави приєднатися до Кримської декларації, підписаної 23 серпня в Києві.

Нагадаємо, що затримання кримських татар пов'язані з пошкодженням газопроводу в районі села Перевальне у Криму. З 3 вересня окупаційна влада почала активно проводити обшуки у рамках кримінального провадження за "фактом підриву газопроводу". Серед затриманих опинився й один із лідерів Меджлісу Наріман Джелялов, якому інкримінували пособництво у вчиненні диверсії.

Відповідальність за неї ФСБ РФ поклала на Головне управління розвідки Міноборони.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з зізнаннями двох затриманих фігурантів - Азіз і Асана Ахметова. Україна припускає, що вони були отримані під тиском і катуванням.