Чубаров: нова хвиля обшуків і арештів у Криму є помстою за “Кримську платформу”

Нова хвиля обшуків і арештів кримських татар у Криму є помстою російської влади за організований Україною саміт “Кримської платформи”.

Про це у коментарі “Радіо Свобода” заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Тривожні повідомлення, які надходять із Криму, свідчать про фабрикацію російськими спецслужбами справ про нові “терористичні акти” і їхніх нібито "виконавців" кримських татар. Зрозуміло, що справжньою причиною останніх обшуків і затримань є помста російських окупантів за дії на міжнародному рівні з чинення тиску на Росію у зв’язку з її злочинами, що здійснюються проти України, в тому числі за окупацію Криму. Ми дійсно пов’язуємо нову хвилю репресій у Криму з самітом “Кримської платформи”, який відбувся нещодавно”, – сказав Чубаров.

На його думку, після останніх затримань російська влада може розгорнути більш масштабну хвилю переслідувань кримських татар.

“Слід уважно відстежувати, які підозри будуть висунуті Наріману Джелялу. Зрозуміло, що російські окупанти в бажанні скомпрометувати самого Нарімана Джеляла, Меджліс кримськотатарського народу можуть зараз сфабрикувати якусь справу про “підривника”, – зауважив очільник Меджлісу.

Чубаров додав, що досі не відоме місце перебування Ельдара Одаманова, якого заарештували вдень 3 вересня, і, судячи з усього, з нього протягом доби вибивають свідчення. “Ми не знаємо, чи є ці арешти наслідком тих зізнань, які вибиваються тортурами з Ельдара Одаманова, або ж Наріману Джелялу будуть висунуті інші звинувачення, зокрема звинувачення в діях, що несуть нібито загрозу територіальній цілісності Росії”, – підкреслив він.

За останньою інформацією об’єднання “Кримська солідарність”, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п’ятьох осіб: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова, Шевкета Усеїнова.

Нагадаємо, 17 серпня у Криму окупанти влаштували масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. За їх результатами були затримані п’ятеро кримських татар.

23 серпня в Києві відбувся перший установчий саміт Кримської платформи за участі 46 іноземних держав та міжнародних організацій. На ньому було ухвалено декларацію, згідно з якою учасники платформи зобов'язуються не визнавати Крим російським.