​Українсько-американська ракета Firefly Aerospace вибухнула після старту (оновлено)
​Українсько-американська ракета Firefly Aerospace вибухнула після старту (оновлено)
Літак із депутатами ОПЗЖ просився сісти у Полтаві, пасажирів не випустили
Літак із депутатами ОПЗЖ просився сісти у Полтаві, пасажирів не випустили
ПриватБанк на п'ять годин призупинить транзакції за картками і роботу "Приват24"
ПриватБанк на п'ять годин призупинить транзакції за картками і роботу "Приват24"
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Путін заявив, що хоче нормалізації з Україною, але націоналісти заважають
Путін заявив, що хоче нормалізації з Україною, але націоналісти заважають
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
На Львівщині фура врізалася у крамницю в центрі міста, троє загиблих (оновлено)
На Львівщині фура врізалася у крамницю в центрі міста, троє загиблих (оновлено)
Екснардеп Яриніч програв суд проти Уляни Супрун
Екснардеп Яриніч програв суд проти Уляни Супрун
ГоловнаСуспільствоЖиття

Чубаров: нова хвиля обшуків і арештів у Криму є помстою за “Кримську платформу”

"Російська влада може розгорнути більш масштабну хвилю переслідувань кримських татар".

Чубаров: нова хвиля обшуків і арештів у Криму є помстою за “Кримську платформу”
Фото: Макс Требухов

Нова хвиля обшуків і арештів кримських татар у Криму є помстою російської влади за організований Україною саміт “Кримської платформи”.

Про це у коментарі “Радіо Свобода” заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Тривожні повідомлення, які надходять із Криму, свідчать про фабрикацію російськими спецслужбами справ про нові “терористичні акти” і їхніх нібито "виконавців" кримських татар. Зрозуміло, що справжньою причиною останніх обшуків і затримань є помста російських окупантів за дії на міжнародному рівні з чинення тиску на Росію у зв’язку з її злочинами, що здійснюються проти України, в тому числі за окупацію Криму. Ми дійсно пов’язуємо нову хвилю репресій у Криму з самітом “Кримської платформи”, який відбувся нещодавно”, – сказав Чубаров.

На його думку, після останніх затримань російська влада може розгорнути більш масштабну хвилю переслідувань кримських татар.

“Слід уважно відстежувати, які підозри будуть висунуті Наріману Джелялу. Зрозуміло, що російські окупанти в бажанні скомпрометувати самого Нарімана Джеляла, Меджліс кримськотатарського народу можуть зараз сфабрикувати якусь справу про “підривника”, – зауважив очільник Меджлісу.

Чубаров додав, що досі не відоме місце перебування Ельдара Одаманова, якого заарештували вдень 3 вересня, і, судячи з усього, з нього протягом доби вибивають свідчення. “Ми не знаємо, чи є ці арешти наслідком тих зізнань, які вибиваються тортурами з Ельдара Одаманова, або ж Наріману Джелялу будуть висунуті інші звинувачення, зокрема звинувачення в діях, що несуть нібито загрозу територіальній цілісності Росії”, – підкреслив він.

За останньою інформацією об’єднання “Кримська солідарність”, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п’ятьох осіб: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова, Шевкета Усеїнова. 

Нагадаємо, 17 серпня у Криму окупанти влаштували масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. За їх результатами були затримані п’ятеро кримських татар.

23 серпня в Києві відбувся перший установчий саміт Кримської платформи за участі 46 іноземних держав та міжнародних організацій. На ньому було ухвалено декларацію, згідно з якою учасники платформи зобов'язуються не визнавати Крим російським.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також