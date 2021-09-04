У Житомирській області сталася ДТП за участі міжнародного автобуса "Neoplan" та автовоза, у результаті якої загинула людина.

Про це повідомили в обласному відділі поліції.

Аварія сталася близько 4:20 у суботу, 4 вересня на автодорозі Київ – Чоп поблизу с. Стрибожа.

Попередньо встановлено, що водій автобуса, 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя. Після зіткнення з автовозом автобус загорівся.

В автобусі перебувало 25 пасажирів, усі українці. Унаслідок події загинув другий водій "Неоплана" (який відпочивав) та наразі відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога.

На місце події виїхали і продовжують працювати поліцейські слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції та відділу розслідування ДТП.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з'ясування усіх обставин.

Нагадаємо, четверо людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у місті Рудки Самбірського району Львівщини. Водій сідлового тягача "Рено" не вправся з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в'їхав у продуктовий магазин.

Від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка померла у лікарні.