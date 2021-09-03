У приміщеннях костелу святого Миколая у Києві сталося займання. Про це свідчать відео очевидців, що перебувають на місці події.
Як повідомляє спільнота "Київ опративний", біля будівлі костелу вже перебувають рятувальники. Рух вулицею Велика Васильківська перекрито.
Зазначається, що загоряння сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Пожежі присвоєний 2 ранг складності.
Оновлено 23:10. За повідомленням ДСНС, о 22:40 пожежу, яка виникла в органному залі у костелі Св. Миколая, локалізовано.
“Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС”, - йдеться у повідомленні.
Наразі у приміщеннях костелу тривають реставраційні роботи. Споруда перебуває у переліку "великої реставрації" на 2021 рік.
Костел святого Миколая - римсько-католицький костел у Києві, один з двох римсько-католицьких у місті, побудованих до 1917 року. Розташований у самому центрі міста на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.