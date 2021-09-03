Споруда перебуває у переліку "великої реставрації" на 2021 рік.

У приміщеннях костелу святого Миколая у Києві сталося займання. Про це свідчать відео очевидців, що перебувають на місці події.

Фото: https://t.me/BKhodakovsky/

Як повідомляє спільнота "Київ опративний", біля будівлі костелу вже перебувають рятувальники. Рух вулицею Велика Васильківська перекрито.

Зазначається, що загоряння сталось між першим і другим поверхами та швидко розповсюдилось на покрівлю будівлі. Пожежі присвоєний 2 ранг складності.

Оновлено 23:10. За повідомленням ДСНС, о 22:40 пожежу, яка виникла в органному залі у костелі Св. Миколая, локалізовано.

“Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС”, - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Наразі у приміщеннях костелу тривають реставраційні роботи. Споруда перебуває у переліку "великої реставрації" на 2021 рік.

Костел святого Миколая - римсько-католицький костел у Києві, один з двох римсько-католицьких у місті, побудованих до 1917 року. Розташований у самому центрі міста на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.