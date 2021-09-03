Собак та котів доставили у ветлікарню, власницю квартири - до відділу поліції.

До поліції звернулись мешканці однієї із багатоповерхівок Василькова на Київщині та повідомили про те, що в одній із сусідських квартир знаходиться велика кількість тварин.

Собаки та коти утримуються в антисанітарних умовах та завдають значних незручностей жителям будинку.

Сьогодні, 3 вересня, поліція Київщини провела санкціонований обшук, повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що 46-річна жителька Василькова протягом тривалого часу утримувала у своїй квартирі десятки собак та котів без належних умов. Не виключається також, що деяких із тварин вона брала на утримання за грошову винагороду.

"Станом на 14:00 вже обстежено одну із кімнат та вилучено 41 собаку та 28 котів. Обшуки тривають. Наразі частину тварин направлено до ветлікарні для встановлення їх стану здоров'я", - сказано в повідомленні.

Власницю квартири доставили до відділу поліції. Наразі поліція відкрила Кримінальне провадження за ч.3 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.