На Донбасі почалася ротація бойовиків, - розвідка

Окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських комплексів та ПТРК.

Командування Збройних сил Російської Федерації продовжує нарощувати готовність до застосування оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це інформує пресслужба головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"З початку вересня окупанти розпочали ротацію передових підрозділів з’єднань та частин 1, 2 АК. Для підвищення бойових можливостей РОВ, було проведено бойове злагодження рот у сформованих батальйонних тактичних групах та тактичні навчання із коригування вогню артилерії з використанням БПЛА", - сказано в повідомленні.

Крім того, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських комплексів та протитанкових ракетних комплексів для провокації на території проведення операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, у Кремлі заявили про ймовірну ескалацію на Донбасі через військову допомогу США Україні.