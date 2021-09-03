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На Донбасі почалася ротація бойовиків, - розвідка

Окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських комплексів та ПТРК.

На Донбасі почалася ротація бойовиків, - розвідка
Фото: EPA/UPG

Командування Збройних сил Російської Федерації продовжує нарощувати готовність до застосування оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це інформує пресслужба головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"З початку вересня окупанти розпочали ротацію передових підрозділів  з’єднань та частин 1, 2 АК. Для підвищення бойових можливостей РОВ, було проведено бойове злагодження рот у сформованих батальйонних тактичних групах та тактичні навчання із коригування вогню артилерії з використанням БПЛА", - сказано в повідомленні.

Крім того, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських комплексів та протитанкових ракетних комплексів для провокації на території проведення операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, у Кремлі заявили про ймовірну ескалацію на Донбасі через військову допомогу США Україні.

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