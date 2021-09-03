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У Кличка завадили можливому демонтажу історичного будинку по вул. Тургенівська

Учора вночі до будівлі підігнали техніку. 

Місто зупинило можливий демонтаж історичного будинку за адресою вул. Тургенівська, 22, який був збудований наприкінці 19 століття. Про це повідомляє офіційний сайт КМДА

Там зазначили, що будинок внесений до переліку об‘єктів, що підпадають під додатковий захист історичних будинків, які не мають статусу об’єктів культурної спадщини.

Фото: Facebook Київська міська рада

"Учора ввечері було зафіксовано, як біля історичного будинку з’явилась будівельна техніка. Місто одразу відправило інспекцію Департаменту охорони культурної спадщини, а також інспекцію Департаменту міського благоустрою. Також до вирішення питання долучився голова Шевченківського району Олег Гаряга. Після перемовин із власниками, будівельну техніку прибрали з прилеглої території історичного будинку", - зазначили у КМДА. 

Нагадаємо, за ініціативи лідера "УДАРу", мера Києва Віталія Кличка у столиці ввели мораторій на реконструкцію та/або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів історичних будівель ХІХ-ХХ століття з метою унеможливлення їх знищення.

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