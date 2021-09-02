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На Донбасі поранено українського військового

Російйські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС.

На Донбасі поранено українського військового
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку цієї доби, 2 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки противник застосував артилерію калібру 100-мм.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець дістав поранення. Він наразі перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Нагадаємо, сьогодні Росія відмовилась продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк", що розташовані на ділянці кордону з окупованими територіями України.

У МЗС України розцінюють таке рішення Росії як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ та найманців на тимчасово окуповану територію, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

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