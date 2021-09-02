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У ДТП неподалік Дубна загинула 29-річна поліцейська

Заступник начальника Дубенського відділу поліції, який був за кермом, у реанімації.

На Рівненщині правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди за участю поліцейських. ДТП сталася вчора, 1 вересня, близько 21:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік міста Дубно.

Унаслідок аварії загинула 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції. Заступника начальника Дубенського відділу поліції, який був за кермом, ушпиталено з тяжкими травмами. Чоловік перебуває в реанімації.

На момент ДТП обоє поліцейських перебували поза службою, інформує пресслужба обласної поліції.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Combo, 39-річний дубенчанин, допустив зіткнення із вантажним автомобілем Volvo, який рухався попереду у попутному напрямку.

 

Керманич вантажівки - 47-річний житель Закарпатської області внаслідок ДТП не постраждав.

 

Обставини смертельної автопригоди встановлюють слідчі територіального управління ДБР в Рівненській області.

Крім того, в головному управлінні Національної поліції в Рівненській області за цим фактом проводиться службове розслідування. Наказом керівника главку Олексія Камишанського начальника Дубенського районного відділу поліції на цей час усунуто від виконання посадових обов’язків.

Загиблою поліцейською є Катерина Доманська. Службу в органах внутрішніх справ вона розпочала у 2014 році. Дев’ятого вересня Доманській мало б виповнитися 29 років.

Як повідомляли, в серпні троє поліцейських загинули у ДТП на Одещині.

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