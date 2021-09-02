Фото: Пресслужба Кличка

Увечері в середу, 2 вересня, в Києві відкрили новий громадський простір на Арсенальній площі, одним з головних елементів якого став "сухий" фонтан. Вранці 3 вересня у нього провалилась вантажівка.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Тільки вчора ввечері відкрили оновлену Арсенальну площу, а сьогодні там вже пошкодили «сухий» фонтан. Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що знаходиться у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під’їхати ближче", - йдеться в соцмережах Кличка.

Вантажівка пошкодила покриття фонтану, а можливо, й форсунки під землею.

Фото: Пресслужба Кличка

За словами Кличка, інвестор проєкту до кінця тижня відновить фонтан. Водієві доведеться компенсувати витрати.

Нагадаємо, що на Арсенальній площі реставрують Київську фортецю та Микільську браму. Біля них змінили вуличне покриття, озеленили територію, оновили освітлення.