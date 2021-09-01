Заступник Крищенка, який разом з ним у 2014 році обороняв Горлівське УВС, звільнився з поліції

Колишній заступник начальника Головного управління Національної поліції в Києві Герман Приступа звільнився зі служби.

Про це йдеться у його фейсбуці.

"Сьогодні я залишаю службу в поліції, якій віддав тридцять років мого життя. Висловлюю щиру подяку всім, з ким мені пощастило служити та захищати упродовж цього часу", - написав поліцейський, який прославився у 2014 році разом зі своїм начальником Андрієм Крищенком завдяки обороні міліції Горлівки від сепаратистів.

Герман Приступа народився 1964 року в Горлівці Донецької області. З 1991 року він працював в підрозділах міліції та поліції.

Приступа разом з Андрієм Крищенком і групою офіцерів-добровольців з 11 до 14 квітня 2014 року обороняли будівлю Горлівського УВС від сепаратистів. Після захоплення управління бойовиками Крищенко і Приступа зірвали прапор так званої "ДНР" над будівлею і знову підняли прапор України. За це Крищенка і Приступу жорстоко побили.

Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Приступу було нагороджено орденом "За мужність".

У 2015 році його перевели до Києва, де він спочатку очолив одне із районних управлінь, а у 2019 році очолив кримінальну поліцію міста, ставши заступником Крищенка.

На початку серпня 2021 року новим начальником поліції Києва замість Крищенка став Іван Вигівський з Полтави.