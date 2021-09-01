ДФС тимчасово очолив директор департаменту стратрозвитку відомства

Він очолив департамент стратрозвитку ДФС у жовтні 2018 року.

Кабінет міністрів призначив директора Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва Державної фіскальної служби (ДФС) Анатолія Александрова тимчасово виконуючим обов'язки глави ДФС.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", відповідне розпорядження від 30 серпня №1019-р розміщено на "Урядовому порталі".

38-річний Александров в 2014-2017 роках був помічником народного депутата на громадських засадах, в 2017-2018-му - також на громадських засадах був радником глави ДФС. У травні 2018 го обійняв посаду заступника директора департаменту - начальника управління міжнародних зв'язків в департаменті організації роботи ДФС. У жовтні того ж року очолив департамент стратрозвитку.

Александров змінив на цій посаді Вадима Мельника, якого 20 серпня було призначено директором Бюро економічної безпеки (БЕБ).