Зеленський обговорив з керівником NASA спільні проєкти

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Сполучених Штатів обговорив із керівником Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) Біллом Нельсоном спільні проєкти у сфері космосу.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

"Україна повинна знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном, проекти, до яких Україна може приєднатися зі своїми унікальними космічними технологіями", - зазначив президент.

Він додав, що очікує керівника NASA з візитом в Україні.

Ukraine must become a space power again. Today I had a fruitful discussion with @NASA Administrator @SenBillNelson on projects Ukraine can join with its unique space technologies. We are looking forward to Nelson's visit to Ukraine! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Нагадаємо, у листопаді минулого року Україна підписала з NASA угоду про освоєння Місяця.