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Зеленський обговорив з керівником NASA спільні проєкти

Президент запросив Білла Нельсона відвідати Україну.

Зеленський обговорив з керівником NASA спільні проєкти
Володимир Зеленський та Білл Нельсон
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Сполучених Штатів обговорив із керівником Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) Біллом Нельсоном спільні проєкти у сфері космосу.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

"Україна повинна знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном, проекти, до яких Україна може приєднатися зі своїми унікальними космічними технологіями", - зазначив президент.

Він додав, що очікує керівника NASA з візитом в Україні.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Україна підписала з NASA угоду про освоєння Місяця.

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